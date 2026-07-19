Tokom akcije „Autobus“ utvrđeni prekršaji zbog nedovoljnog dnevnog odmora i prekoračenja dozvoljenog vremena vožnje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Saobraćajna policija Odjeljenja bezbjednosti Bar sprovela je akciju „Autobus“, usmjerenu na kontrolu poštovanja Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika, kao i propisa koji se odnose na uređaje za evidentiranje u drumskom prevozu, pišu Vijesti.

Tokom kontrole sankcionisane su četiri preduzeća iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, kao i jedno odgovorno lice iz Crne Gore, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, utvrđeni prekršaji odnosili su se na nedovoljno iskorišćen dnevni odmor vozača, kao i prekoračenje dozvoljenog neprekidnog vremena vožnje, pišu Vijesti.

„Policija nastavlja pojačane kontrole u cilju sprečavanja najtežih saobraćajnih nezgoda i zaštite bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju“, poručili su iz Uprave policije.