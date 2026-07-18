Policija kaznila tri državljanina Srbije zbog kršenja Zakona o strancima, dok su pravnom licu i odgovornim osobama izrečene kazne od ukupno 11.200 eura zbog nepravilnosti u radu objekta

Izvor: MONDO

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali su tri državljanina Srbije, među kojima je i estradni umjetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, kontrola je obavljena 18. jula, između 2 i 3 časa, u jednom noćnom klubu u Sutomoru, gdje je Desingerica nastupao.

U prostorije Odjeljenja bezbjednosti Bar dovedeni su Despić (33), kao i M. J. (24) i S. Lj. (33), radi utvrđivanja identiteta. Nakon provjere, sva tri lica sankcionisana su novčanim kaznama od po 200 eura jer su se kretala i boravila na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata.

Tokom kontrole u objektu je zatečeno 11 maloljetnih osoba koje su konzumirale alkohol, dok je jedno lice radilo bez odgovarajuće dozvole.

Protiv pravnog lica i odgovorne osobe biće pokrenut prekršajni postupak zbog omogućavanja konzumacije alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina.

Nadležne inspekcijske službe utvrdile su i veći broj nepravilnosti u radu noćnog kluba, zbog čega su pravnom licu i odgovornim fizičkim osobama izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Iz policije su, imajući u vidu ranija ponašanja Desingerice na nastupima, pozvali roditelje i udruženja roditelja da prijave policiji ukoliko imaju saznanja o eventualnom neprimjerenom ponašanju prema maloljetnicima tokom njegovih nastupa.