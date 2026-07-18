Osumnjičeni za falsifikovanje isprava i novca, prevaru, zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju i davanje lažnog iskaza

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ podnijeli su prethodnih dana sedam krivičnih prijava protiv šest fizičkih i jednog pravnog lica zbog sumnje da su izvršili sedam krivičnih djela iz oblasti ekonomskog i drugog kriminaliteta.

U Beranama su krivične prijave podnijete protiv N.V. (41), odgovornog lica u privrednom društvu „U.“ d.o.o. Berane, i tog pravnog lica zbog sumnje da su izvršili krivična djela falsifikovanje isprave i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju. Sumnja se da je N.V. sačinio falsifikovane fakture za carinjenje vozila marke „Opel“ i „Fiat Panda“, prikazujući manju vrijednost vozila radi ostvarivanja protivpravne imovinske koristi. U jednom slučaju budžet Crne Gore oštećen je za oko 500 eura.

Krivična prijava zbog sumnje na falsifikovanje isprave podnijeta je i protiv S.Š. (32) iz Rožaja, koji je, kako se sumnja, na motocikl postavio nezakonito izrađenu registarsku oznaku.

Protiv S.R. (56) iz Plava podnijeta je prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prevara. Ona je, prema sumnjama policije, preuzela tri grla stoke i putničko vozilo vrijednosti oko 3.700 eura, obećavajući da će ih platiti, ali dogovoreni iznos nije isplatila.

U Bijelom Polju prijava je podnijeta protiv M.K. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje novca, nakon što je navodno falsifikovanu novčanicu stavio u opticaj plaćajući račun u jednom ugostiteljskom objektu.

Zbog sumnje da su dali lažan iskaz, prijavljeni su i P.D. (41) i B.D. (42), državljani Crne Gore sa prebivalištem u Saveznoj Republici Njemačkoj. Sumnja se da su u odvojenim upravnim postupcima lažno prijavili gubitak vozačkih dozvola kako bi dobili nove u Crnoj Gori, dok su prethodno postojeće dozvole predali njemačkim organima radi zamjene.

Iz Uprave policije poručuju da će, u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, nastaviti intenzivne aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju svih oblika ekonomskog i drugog kriminaliteta.