M. C. je uz krivičnu prijavu jutros priveden nadležnoj tužiteljki na dalju nadležnost.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar identifikovali su i lišili slobode M. C. (45), državljanina Sjeverne Makedonije sa prebivalištem u Norveškoj, zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu pedesetšestogodišnjeg muškarca iz Bara.

Oštećeni je 14. jula u večernjim časovima prijavio policiji da ga je neposredno prije toga, u mjestu Veliki pijesak, u blizini magistralnog puta Bar–Ulcinj, fizički napao njemu nepoznati muškarac, nanijevši mu povrede u predjelu glave i tijela.

Policija je odmah preduzela mjere i radnje, nakon čega je identifikovala M. C. kao osumnjičenog za napad.

Sumnja se da je do sukoba došlo nakon kraće prepirke u saobraćaju, kada su se dvojica muškaraca mimoilazila vozilima. M. C. je, kako se sumnja, izašao iz automobila i zadao više udaraca muškarcu u predjelu glave i tijela, pri čemu mu je nanio tešku tjelesnu povredu – frakturu ramena.

Osumnjičeni je pronađen i doveden u službene prostorije policije, a po nalogu državne tužiteljke u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru lišen je slobode.

M. C. je uz krivičnu prijavu jutros priveden nadležnoj tužiteljki na dalju nadležnost.