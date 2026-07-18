Na graničnom prelazu Dobrakovo pronađen „Mercedes“ koji potražuje NCB Interpol Brisel, dok je u Vilusima kontrolisan „Nissan Patrol“ sa isteklom registracijom i bojom koja ne odgovara podacima iz saobraćajne dozvole

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Sektora granične policije juče su oduzeli dva vozila – jedno zbog toga što ga potražuje Interpol, a drugo zbog neregistrovanosti i neslaganja njegovih karakteristika sa podacima iz saobraćajne dozvole.

Na Graničnom prelazu „Dobrakovo“, prilikom ulaska u Crnu Goru, policija je kontrolisala „Mercedes“ njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao crnogorski državljanin D. A. Provjerom je utvrđeno da vozilo potražuje NCB Interpol Brisel.

Izvor: Uprava Policije CG

Vozilo je oduzeto i predato službenicima Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje radi daljeg postupanja.

Istog dana, u mjestu Vilusi u opštini Nikšić, granična policija kontrolisala je „Nissan Patrol“ podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao M. P. (42) iz Podgorice.

Provjerom je utvrđeno da je saobraćajna dozvola za to vozilo istekla 2024. godine, kao i da se boja vozila ne podudara sa onom navedenom u dokumentima – na vozilu je bila crna, dok je u saobraćajnoj dozvoli navedena crvena boja.

Vozilo je oduzeto radi daljih provjera, a protiv vozača su izdata dva prekršajna naloga zbog kršenja Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.