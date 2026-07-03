Specijalno odjeljenje Višeg suda izreklo i mjeru protjerivanja iz Crne Gore na deset godina

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno odjeljenje Višeg suda u Podgorici osudilo je stranog državljanina E.O. na tri godine zatvora zbog produženog krivičnog djela pranja novca, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, sud je utvrdio da je optuženi gotovim novcem, za koji je dokazano da potiče iz kriminalne djelatnosti, kupio dvije stambene jedinice, dvije garaže u Podgorici i četiri skupocjena automobila.

U izrečenu kaznu uračunato je vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru, a sud je nakon objavljivanja presude odlučio da mu pritvor bude produžen zbog opasnosti od bjekstva.

Na osnovu presude, od optuženog je oduzet novac u iznosu od 37.935 eura, kao i nekretnine i vozila ukupne vrijednosti 1.239.480 eura, za koje je utvrđeno da potiču iz kriminalne djelatnosti, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, sud je E.O. izrekao i mjeru bezbjednosti protjerivanja iz Crne Gore u trajanju od deset godina, pri čemu se vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne neće uračunavati u trajanje te mjere.