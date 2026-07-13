Bojan Hrvatin je nakon hapšenja 2021. postao okrivljeni saradnik i počeo da iznosi detalje o djelovanju klana, a u sudnici su predstavljene i poruke koje je, prema njegovim ranijim navodima, razmjenjivao sa Duškom Roganovićem.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Dado Đilas/MONDO/Stefan Stojanović

Bojan Hrvatin, nekadašnji pripadnik kriminalne gupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je kao saučesnik ubistva identifikovan i uhapšen tek pet mjeseci posle hapšenja ostalih pripadnika klana, prema presretnutim Skaj porukama koje je razmjenjivao sa navodnim vođama kavačkog klana, planirao je likvidacije članova porodica onih koji pristanu na saradnju s državnim organima.

"Ja znam ko sam i šta sam i kakav sam život izabrao burazeru, pa me to ne iznenađuje. Ako je Kantona cinkaroš, pobićemo mu sve što gmiže", piše u porukama koje je slao 6. feburara 2021. samo dva dana posle hapšenja Beliuvka, Miljkovića i ostalih pripadnika klana.

Inače, prema navodima tužilaštva, Kantona je na Skaju bio nadimak visokopozicioniranog pripadnika klana, Marka Budimira, koji je uhapšen istog dana kada i ostali u februaru i on se i dalje, kao i njegov rođeni brat Miloš Budimir, nalazi u pritvoru.

Inače, Hrvatin je ranije pred sudom priznao da je bio pripadnik klana i da je u kriminalnu grupu ušao preko Miloša Budimira, kog je upoznao u zatvoru Zabela, dok su zajedno služili kaznu u drugim predmetima.

"Pa, i ja imam porodicu pa mi takve stvari ne padaju na pamet. Brate, ne širi dalje dok ne dovršimo", stoji potom u porukama koje su danas, na zahtjev advokata Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Dejana Lazarevića, izvedene kao dokaz.

Hrvatin je, podsjetimo, posle hapšenja u julu 2021. odmah progovorio i postao okrivljeni saradnik koji je progovorio o svim zločinima zloglasnog klana. U porukama, za koje je ranije rekao da ih je razmjenjivao sa jednim od odbeglih vođa kavačkog klana Duškom Roganovićem, na dan hapšenja pripadnika klana slao je poruke:

"Zabacili su mrežu i nadaju se nekom saradniku jel nemaju konkretno za ubistva, ne znam za druge stvari", stoji u poruci.

Dan posle hapšenja vođa i ostalih pripadnika, dok je on još bio na slobodi, 5. feburara poslao je poruke:

"Sad se vidi ko su junaci, vjeruj mi brate".

"Možda će da optuže i nekog vrača da stoji sa ideološkim ubjeđenjima".

"Brate, računaj da mi pomogneš ako budem morao da palim, ne vrijedi da se krijem u Srbiji.

Istog dana sagovorniku šalje i poruku da "ako je kuća u novimama, to nije ta", aludirajući na kuću strave u kojoj je, kako je kasnije priznao, ubijeno sedmoro ljudi.

"Brate moj, kao što sam ti rekao, sad će da se vidi ko je pravi a ko nije, nema bolje provjere".

Kod sagovornika se istog dana raspituje ko je "Teša" i da li je to Milovan Tadić. Inače, nadimak Teša, navodno, je koristio optuženi Dejan Tešić.

Potom narednog dana konstatuje "kakva kardinalna greška što nije ometlan". Sa sagovornicima potom komentariše da nema dokaza i da uhapšeni ne mogu da budu osuđeni, kao i da se raspituje kod advokata.

"Sad sam se čuo sa advokatom, sa ovom ženkom od tužioca, V i M je uzela da brani, nemaju DNK na snajperu, nema kostiju, nema svjedoka. Imaju samo DNK po gajbama. Kaže da po ovome ne mogu da ih osude za mrtvake", navodi se u poruci.

Sa sagovornikom komentariše i da mu nije jasno kako ne znaju ko je progovorio i da "advokati mogu da saznaju da li neko sarađuje ili ne".

"Al moramo da držimo kontrolu nad svim. Jel Coks? Ometlaćemo ga. Imam čovjeka za to, samo čeka", poruka je u kojoj navodno planira ubistvo Daria Đorđevića Dekstera, pripadnika vračarskog klana koji je trenutno u zatvoru u Austriji.

Potom komentarišu i ubistva koja se klanu stavljaju na teret, pa kažu da je jedan "100 Laki", vjerovatno misleći na Lazara Vukićevića, i objašnjava sagovorniku:

"Što su ga Šarac i smećari riješili. Burazure, Lakija su ubili Šarac i Trajko. Jel se zna ko je taj MItić? Prvi put čujem".

Za ubistvo Aleksandra Šarca sudi se, podsetimo, pripadnicima vračarskog klana.

Inače, među porukama koje su izvedene su i one koje se odnose na trgovinu drogom prije hapšenja kriminalne grupe, "ubacivanje" mobilnog telefona nekome ko je bio u pritvoru u Centralnom zatvoru, ali i pripremi likvidacije u julu 2020.

"Hoćeš da ga raševamo? Brat moj, kad hoćeš, samo reci. Ja idem da riješimo go..o. Hoćeš da mu skršimo nekog napolju dok ne izađe".

Prema porukama, i posle hapšenja kriminalne grupe sagovorniku je pisao "on je navodno ovde, čekamo potvrdu, ako možemo da ga pometlamo".

Inače, osim Bojana Hrvatina, statuse svjedoka saradnika dobili su i nekadašnjaci članovi zloglasnog klana Srđan Lalić i Nikola Spasojević, inače kum Marka MIljkovića.

"Imamo čovjeka, koji čim je uhapšen dogovorio je saradnju sa policijom i tužilaštvom. Da li će takav čovjek da šalje ovakve poruke, ja mislim da neće. Imamo dosta poruka koje smo izveli, a odnose se na 3. avgust 2020. u kojima ugovara cio dan trgovinu drogom, čak i piše "cio dan smo dogovorali i sad kad smo dogovarali njima brzo". Toga dana je navodno izvršeno ubistvo Gorana Veličkovića u kom je kako tvrdi učestvovao. Dakle ili je učestvovao u ubistvu ili trgovao drogom, tvrdim da Skaj nije vjerodostojan dokaz", rekao je posle izvođenja ovih dokaza branilac Belivuka i MIljkovića.

Advokat Dejan Lazarević je potom rekao da je Hrvatina ranije pitao i da li je planirao likvidacije posle hapšenja kriminalne grupe, na šta je odgovorio da nije.

"Kada sada vidimo ove poruke, piše da neko planira da ometla Darija Dekstera i da čovjek samo čeka, a Hrvatin tvrdi da to nije tačno. Imamo i poruku iz marta "brate sutra je sjednica za n bezbjednost", da li je Hrvatin lice koje će da se bavi sjednicom za nacionalnu bezbijednost? Ja bih rekao ne, ili je neko kucao i dokucavao, možemo samo da nagađamo", rekao je danas u sudnici advokat Lazarević.

Za riječ se javio i tužilac Saša Ivanić, navodeći da upravo ove poruke potvrđuju vjerodostojnost iskaza okrivljenog svjedoka Bojana Hrvatina, koji je dao ranije.

(Kurir/MONDO)