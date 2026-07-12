Policija u Ulcinju je sinoć, u saradnji sa graničnom policijom, inspektorima i komunalnom policijom, sprovela zajedničku akciju kontrole ugostiteljskih objekata i noćnih klubova u ovom primorskom gradu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

„Tom prilikom je kontrolisano oko 150 osoba među kojima i operativno interesantna“, saopštila je Uprava policije na mreži X.

Kako su naveli, nakon izvršenih kontrola, za šest ugostiteljskih objekata izrečene su novčane kazne u ukupnom iznosu od gotovo 40.000 eura, dok su tri objekta privremeno zatvorena do otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.