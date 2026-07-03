Tužilaštvo po službenoj dužnosti ispituje da li u objavi postoje elementi krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju formiralo je predmet protiv D.R. zbog komentara objavljenog na društvenoj mreži Instagram, prenosi portal Dan. Cilj postupka je da se utvrdi da li su u njegovim radnjama ostvareni elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Kako prenosi portal Dan, predmet je formiran po službenoj dužnosti nakon saznanja da je D.R. na Instagramu komentarisao informaciju o zadržavanju jednog Cetinjanina zbog nasilja u porodici, pri čemu je, između ostalog, napisao: „Talijani 1941. godine po****li sve živo na Cetinju i zametnuli klicu šizofrene pandemije“.

Iz ODT-a navode da su, u saradnji sa Upravom policije – Odjeljenjem bezbjednosti Cetinje, već preduzete zakonom propisane mjere i radnje radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti značajnih za donošenje odluke.

Kako prenosi portal Dan, iz cetinjskog tužilaštva podsjećaju da je sloboda izražavanja jedno od osnovnih prava građana, ali da nije apsolutna, te da ne podržavaju govor kojim se podstiču ili raspiruju mržnja, diskriminacija ili nasilje prema bilo kojoj grupi na osnovu nacionalnog, etničkog ili drugog svojstva.

Tužilaštvo je poručilo da će javnost o daljem toku postupka biti blagovremeno obaviještena, u mjeri koja ne ugrožava interese istrage i u skladu sa zakonom.