Identifikovan osumnjičeni za podmetanje požara na dva automobila, u toku intenzivna potraga za njegovim hapšenjem

Izvor: MONDO/Kristina Raičević

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su još jedno krivično djelo izazivanja opšte opasnosti podmetanjem požara na vozilu, čime je broj riješenih slučajeva iz oblasti požara, eksplozija i havarija u posljednja 48 sata povećan na pet.

Kako je saopštila Uprava policije, riječ je o požaru koji je u noći između 18. i 19. juna podmetnut na džipu marke „Mercedes“, u vlasništvu jednog Podgoričanina.

Intenzivnim policijsko-tužilačkim aktivnostima identifikovano je lice za koje se sumnja da je izvršilo ovo krivično djelo, a u toku su koordinisane aktivnosti na njegovom lociranju i lišenju slobode.

Isti osumnjičeni, prema sumnjama policije, direktni je izvršilac i podmetanja požara na vozilu „VW Golf VIII“, koje se dogodilo 17. juna. U vezi sa tim slučajem policija je ranije uhapsila D.Š. (25), osumnjičenog za pomaganje u izvršenju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

Protiv identifikovanog osumnjičenog biće podnijeta krivična prijava nadležnom državnom tužiocu.

Iz Uprave policije navode da se istovremeno intenzivno radi na rasvjetljavanju još jednog slučaja paljenja vozila iz prethodnih dana, o čijem će ishodu javnost biti blagovremeno obaviještena.

Policija podsjeća da je u posljednja dva dana rasvijetlila ukupno pet krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija i havarija – četiri podmetanja požara i jedno aktiviranje eksplozivne naprave – te procesuirala pet osoba, dok su aktivnosti na procesuiranju još jednog, šestog osumnjičenog, u toku.

Prema dosadašnjim saznanjima, svih pet rasvijetljenih krivičnih djela izvršila su lica bliska jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi.

Iz policije poručuju da će odlučno nastaviti borbu protiv kriminalnih struktura koje pokušavaju da naruše bezbjednosni ambijent, te da će, u saradnji sa tužilaštvom, nastaviti rasvjetljavanje svih slučajeva podmetanja požara na vozilima i drugoj imovini.