“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ identifikovali su, locirali i uhapsili osumnjičenog svega nekoliko sati nakon izvršenja krivičnog djela razbojništvo”, tvrde iz policije.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policija u Bijelom Polju rasvijetlila je razbojništvo nad taksi vozačem istog dana kada je počinjeno, a zbog sumnje da je uz prijetnju nožem od njega oteo novac uhapšen je M.M. (24), operativno interesantno lice i višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela.

“Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ identifikovali su, locirali i uhapsili osumnjičenog svega nekoliko sati nakon izvršenja krivičnog djela razbojništvo”, tvrde iz policije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, M.M. (24) iz Bijelog Polja sumnjiči se da je juče ušao u taksi vozilo oštećenog, a potom tokom vožnje, uz prijetnju nožem, zahtijevao da mu preda novac.

„Oštećeni je, u strahu za svoju bezbjednost, predao novac koji je imao kod sebe, nakon čega je osumnjičeni izašao iz vozila i udaljio se u nepoznatom pravcu“, naveli su iz policije.

Policija je odmah preduzela hitne i koordinisane operativno-taktičke mjere, nakon čega je osumnjičeni ubrzo identifikovan i pronađen.

„Brzim i efikasnim postupanjem policijskih službenika osumnjičeno lice je istog dana pronađeno i dovedeno u policijske prostorije, uz pribavljene materijalne dokaze koji ukazuju na sumnju da je izvršilo predmetno krivično djelo, nakon čega je lišeno slobode“, saopšteno je iz Uprave policije.

M.M. će, uz poseban izvještaj kao dopunu krivične prijave, u zakonskom roku biti priveden nadležnom državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Iz policije poručuju da nastavljaju aktivnosti usmjerene na suzbijanje svih oblika kriminaliteta i očuvanje bezbjednosti građana i njihove imovine.