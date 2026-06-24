Iz policije posebno ističu da se, u ovim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i navodne izjave premijera Milojka Spajića, kao i drugi vizuelni elementi kojima se stvara lažni utisak legitimnosti i povezanosti sa državnim organima.

Izvor: MONDO/ MILICA MRVALJEVIĆ

Uprava policije upozorava građane na pojavu internet prevare koja se putem društvenih mreža, internet portala i sponzorisanih oglasa predstavlja kao navodna investiciona platforma pod nazivom „CGInvest“, pri čemu se neovlašćeno koriste fotografije, imena i navodne izjave državnih zvaničnika, kao i simboli i obilježja Crne Gore, sa ciljem dovođenja građana u zabludu.

“Službenici Grupe za suzbijanje visokotehnološkog kriminala registrovali su više oglasa i internet stranica u kojima se lažno tvrdi da je riječ o projektu koji podržavaju državne institucije, te da građani mogu ostvariti garantovanu dnevnu zaradu od 80 eura ili više uz početno ulaganje od svega 220 ili 250 eura”, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije posebno ističu da se, u ovim sadržajima zloupotrebljavaju fotografije i navodne izjave premijera Milojka Spajića, kao i drugi vizuelni elementi kojima se stvara lažni utisak legitimnosti i povezanosti sa državnim organima.

“Analizom spornih sadržaja uočeni su brojni indikatori prevare, uključujući:

– obećanja o brzoj i garantovanoj zaradi bez finansijskog rizika;

– zahtjeve za uplatu početnog novčanog iznosa;

– preusmjeravanje korisnika na sumnjive internet domene i obrasce za unos ličnih i bankarskih podataka;

– korišćenje lažnih medijskih članaka, montiranih fotografija i sadržaja generisanih uz pomoć vještačke inteligencije i

– korišćenje naloga i stranica čiji identitet i lokacija nijesu poznati”, navode.

Takođe, uprava policije apeluje na građane da budu oprezni i da:

– ne ulažu novac na osnovu oglasa koji obećavaju sigurnu i visoku zaradu u kratkom vremenskom periodu;

– ne dostavljaju podatke o platnim karticama, bankovnim računima, ličnim dokumentima i drugim osjetljivim podacima neprovjerenim internet stranicama;

– sve informacije o navodnim državnim programima provjeravaju isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije državnih institucija; i

– prijave sumnjive oglase i sadržaje na društvenim mrežama i internet platformama na kojima su objavljeni.

“Uprava policije u saradnji sa nadležnim državnim tužilaštvom, međunarodnim partnerima i pružaocima internet usluga, preduzima aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju lica koja stoje iza ove prevare, kao i aktivnosti na uklanjanju spornih sadržaja sa interneta”, dodaju.

Iz polcije pozivaju građane koji su izvršili uplatu novca, ostavili svoje lične ili bankarske podatke ili ostvarili komunikaciju sa licima koja promovišu navedenu platformu, da bez odlaganja kontaktiraju svoju banku radi zaštite računa i platnih kartica, te da događaj prijave Upravi policije.