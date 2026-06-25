Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su tri događaja – dva u kojima je podmetnut požar na imovini u vlasništvu građana i jedno u kojem je aktivirana eksplozivna naprava. Protiv tri lica podnijete su krivične prijave, od kojih je jedno lice lišeno s

Izvor: Uprava policije Crne Gore

" Policijski službenici su, naime, u koordinaciji sa državnom tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, rasvijetlili četvrti slučaj napada na imovinu oštećenog ženskog lica V.S. i člana njene porodice. Krivična prijava je, s tim u vezi, nadležnom tužiocu danas podnijeta protiv D.R (47), zbog sumnje da je, na štetu oštećene ženske osobe, izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti, na način što je, 17.02.2026. godine, aktivirao impovizovanu eksplozivnu napravu i kroz prozor je ubacio u unutrašnjost njenog poslovnog objekta. Policija je lišila slobode D.R. u prethodnom periodu, zbog tri slučaja – tri krivična djela počinjena na štetu oštećene i člana njene porodice i ovo lice se od tada nalazi u UIKS Spuž. Rasvjetljavanjem ovog događaja rasvijetljena su sva četiri krivična djela počinjena na štetu V.S. i člana njene porodice " navode u saopštenju.

Dodaju da je rasvijetljeno i podmetanje požara na vozilu „VW Golf VIII“ izvršeno 17.06.2026. godine, na štetu V.B. iz Podgorice.

"S tim u vezi, a nakon sprovedenih policijsko – tužilačkih aktivnosti i forenzičkih mjera i radnji, slobode je danas lišen D.Š (25), zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti putem pomaganja. Sumnja se da je D.Š. licu za koje se sumnja da je izvršilo ovo krivično djelo – izazivanje opšte opasnosti, a čiji je identitet policiji poznat, obezbijedio sredstva i uslove za izvršenje krivičnog djela. Policija traga za licem osumnjičenim za izvršenje ovog krivičnog djela i intenzivno radi na njegovom lociranju i lišenju slobode " navode iz UP.

Ističu da je osim toga, rasvijetljeno i podmetanje požara na vozilu „VW Golf IV“, izvršeno 02.05.2026. godine.

"Na osnovu preduzetih policijsko – tužilačkih mjera i radnji, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo uništenje i oštećenje tuđe stvari identifikovan je F.U (35). Vlasniku vozila N.M. biće ustupljeni podaci o navedenom, radi pokretanja privatne tužbe koja se, u konkretnom slučaju, zbog vrijednosti imovine, goni po privatnoj tužbi " saopštili su i dodaju:

"U odnosu na podmetanje požara prethodnih dana na štetu imovine – vozila u vlasništvu policijskih službenika ili članova njihove porodice, kao i građana, policija preduzima sveobuhvatne intenzivne koordinisane mjere i radnje na identifikovanju počinilaca, njihovom lociranju i lišenju slobode, kao i na utvrđivanju uzročno – posljedničnih veza u vezi sa ovim događajima, te će odlučno u koordinaciji sa tužilaštvom sprovesti hitne neophodne aktivnosti na potpunom rješavanju ovih događaja, budući da se radi o krivičnim djelima koja izazivanju uznemirenje građana i javnosti."