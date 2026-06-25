Tri luksuzna automobila visoke klase zapaljena su sinoć u Doljanima, nadomak Podgorice, u dvorištu ispred porodične kuće bivšeg policijskog službenika D.I. (57) i njegovog sina S.I., koji je trenutno zaposlen u kampu specijalnih jedinica policije, saznaju Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Požar je, prema nezvaničnim informacijama, podmetnut oko četiri sata ujutro, kada je vatra izbila ispod parkiranih vozila. U plamenu su potpuno uništeni „Rendž Rover“, „Porše Kajen“ i „Bugati“, koji su se nalazili ispred porodične kuće u Doljanima.

Inspektori za požare, eksplozije i havarije istražuju ovaj novi slučaj u nizu paljenja automobila u Podgorici, gdje su tokom proteklih desetak dana na meti bili automobili aktivnih službenika Uprave policije, prenose Vijesti.

Tokom kriminalističke obrade provjeravaju se mogući motivi napada, a među operativnim saznanjima nalazi se i podatak da je penzionisani službenik Uprave policije godinama radio kao obezbjeđenje azerbejdžanskog milijardera Telmana Ismailova, koji je pod kontroverznim okolnostima dobio crnogorski pasoš.

Prema podacima policije, u posljednjih devet dana podmetnuti su požari na ukupno osam automobila.

Serija paljenja vozila počela je 17. juna, kada je u blizini Vezirovog mosta zapaljen automobil policijskog službenika B.P, pišu Vijesti.

Samo dan ranije, u naselju Kuće Rakića, zapaljen je automobil parkiran ispred porodične kuće policajca M.B, čime je nastavljen zabrinjavajući niz napada na imovinu službenika policije.