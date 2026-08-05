Video snimljen u bolnici u Brizbejnu (Australija) u poslednjih nekoliko dana postao je viralni hit.

Izvor: tiktok prentscreen/dailymailau

Na snimku se vidi kako medicinski tehničar Daniel Nelson koristi znanje brazilskog džiu-džitsua da savlada agresivnog i pijanog pacijenta.

Incident se dogodio u oktobru 2024. oko dva sata posle ponoći u hitnoj pomoći bolnice Royal Brisbane and Women’s Hospital. Pacijent je prethodno pljuvao po podu, vrijeđao osoblje i ponašao se agresivno, pa je zamoljen da napusti bolnicu. Nelson se dobrovoljno javio da ga isprati.

Dok su izlazili, pacijent se iznenada okrenuo, bacio predmete u Nelsona i krenuo da ga udara. Medicinski tehničar, koji već više od deset godina trenira džiu-džitsu, brzo je reagovao – oborio je napadača i držao ga na podu dok nije stigla obezbeđenje.

Nelson je kasnije objasnio da je pacijent „u genijalnom trenutku odlučio da želi grljenje“, ali da „nije očekivao da medicinski tehničar ima opsesiju džiu-džitsuom više od 10 godina“.

Video je objavio sam Nelson krajem jula 2026. kako bi skrenuo pažnju na sve češće nasilje nad zdravstvenim radnicima. Istakao je da alkohol nije izgovor i da nasilje nad medicinskim osobljem „nije samo dio posla“.

Pacijent je kasnije priznao krivicu za napad i kažnjen je kaznom od 450 australijskih dolara.