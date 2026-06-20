Na Debelom Brijegu otkrivena falsifikovana švajcarska dozvola boravka, u Zeti zaplijenjena veća količina duvana

Izvor: Uprava Policije CG

Službenici Sektora granične policije procesuirali su dvije osobe zbog sumnje da su počinile krivična djela falsifikovanje isprave i nedozvoljena trgovina, dok je u jednoj od akcija zaplijenjeno oko 45 kilograma rezanog duvana.

Policijski službenici Stanice granične policije Herceg Novi podnijeli su krivičnu prijavu protiv L.L. (37), državljanina Crne Gore, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, on je na graničnom prelazu Debeli Brijeg, prilikom ulaska u Crnu Goru, na uvid dao falsifikovanu dozvolu boravka Švajcarske, koju je pokušao da upotrijebi kao pravu.

Izvor: Uprava Policije CG

U drugoj akciji, službenici Stanice granične policije Podgorica zaustavili su u mjestu Cijevna vozilo marke „Mercedes“ kojim je upravljao B.V. iz Zete.

Pregledom automobila u prtljažniku su pronađene tri veće PVC kese sa 90 pakovanja rezanog duvana, pojedinačne težine po pola kilograma, ukupne težine oko 45 kilograma.

O slučaju je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da postoje elementi krivičnog djela nedozvoljena trgovina.

Po nalogu tužioca, B.V. je lišen slobode i protiv njega će biti sprovedene dalje zakonom predviđene mjere.