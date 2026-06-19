Grupi od 14 osoba na teret se stavlja sumnja da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

Izvor: Uprava policije

Zbog sumnje da su stvorili kriminalnu organizaciju, koja se u dužem periodu bavila švercom cigareta, juče je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva uhapšeno 14 osoba.

Službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) hapšenja su izveli širom države - u Podgorici, Zeti, Nikšiću, Pljevljima i Herceg Novom.

Grupi od 14 osoba na teret se stavlja sumnja da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

Istragom SDT-a obuhvaćeno je i nekoliko žena, za koje se vjeruje da su bile članice ove kriminalne organizacije i da su imale zaduženja u neleganoj trgovini cigaretama.

Po nalogu SDT-a uhapšeni su penzionisani policajac Dragan Mandić, Nedžad Šukurica, Velibor i Jasna Delibašić, Mirko Mijušković, Todor i Vanja Mijatović, Miomir Popara i Nebojša Rešetar.

Istraga SDT-a pokrenuta je i protiv Saše Šaranovića, Predraga Baošića, Nebojše Markovića, Vasilija Đurovića, ali i Jelene Perišić, kojoj se na teret ne stavlja stvaranje kriminalne organizacije već samo krijumčarenje.

“Specijalno državno tužilaštvo će, nakon završetka dokaznih radnji koje se preduzimaju i saslušanja lica lišenih slobode kao osumnjičenih, obavijestiti javnost o njihovim rezultatima i odluci o daljem toku postupka”, saopštilo je Specijalno državno tužilaštvo.

Specijalno državno tužilaštvo u proteklih nekoliko godina otvorio je nekoliko istraga i podiglo više optužnica protiv nekoliko grupa, koje su godinama imale razrađene švercerske lance za dopremanje i skladištenje tovara u Luci Bar, a potom i za dalju distribuciju.

Tim operacijama razbijene su ključne kriminalne mreže povezane sa Slobodnom carinskom zonom Luke Bar, a sprovedena su i hapšenja visokopozicioniranih osoba i vlasnika više firmi, koji se sumnjiče da su godinama bili povezani sa milionskim malvrezacijama i švercom cigareta.

Država je godinama zabranila i skladištenje duvanskih proizvoda u okviru Slobodne zone Luka Bar, koja je decenijama bila prepoznata kao važno čvorište za šverc cigareta, što je dovelo do toga da su kriminalne organizacije morale da potraže neka nova tržišta u regionu za dopremanje brodskih kontigenata.

Nedavna studija KPMG, koja je istraživanje sprovela u ime kompanije Filip Moris Internacional, pokazala je da je Crna Gora tokom prošle godine zabilježila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, te da je udio švercovanih cigareta na tržištu smanjen na svega 3,8 odsto ukupne potrošnje.

U studiji se navodi da je smanjenje prvenstveno posljedica pada “dotoka cigareta”, a procjenjuje se da je zbog ilegalne trgovine cigaretama Crna Gora tokom 2025. izgubila oko šest miliona eura potencijalnih poreskih prihoda.

Ta brojka, kako se navodi u studiji, za sedam miliona je manja u odnosu na poreski gubitak zbog nelegalne trgovine cigareta koji je država imala tokom 2024. godine.