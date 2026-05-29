Podnosilac ustavne žalbe navodi da bi, u slučaju izručenja, bio izložen riziku od izricanja smrtne kazne ili kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, ali je sud ocijenio da za takve tvrdnje nijesu pruženi relevantni dokazi

Ustavni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu ustavnu žalbu državljanina Sjedinjenih Američkih Država R.H.W. i ocijenio da nema smetnji za njegovo izručenje toj zemlji.

Ustavni sud je ocijenio da je Apelacioni sud dao ustavnopravno prihvatljive i dovoljno obrazložene razloge zasnovane na Evropskoj konvenciji o ekstradiciji, Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i relevantnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, prenosi Antena M.

Kako pojašnjava iz ustavnog suda, redovni sudovi odobrili su izručenje podnosioca ustavne žalbe radi vođenja krivičnog postupka za dva krivična djela zavjera radi izvršenja zločina, dok su odbili izručenje za dva krivična djela teško ubistvo iz finansijske koristi, imajući u vidu da su za ta djela u pravnom sistemu SAD propisane kazne koje bi mogle biti nesaglasne standardima zaštite ljudskih prava utvrđenim Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

Vijeće Ustavnog suda nije prihvatilo kao ustavnopravno opravdane navode podnosioca ustavne žalbe da bi, uprkos ograničenjima sadržanim u odlukama domaćih sudova, u slučaju izručenja bio izložen riziku od izricanja smrtne kazne ili kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta. Sud je ocijenio da za takve tvrdnje nijesu pruženi relevantni dokazi.

Ustavni sud je posebno ukazao da se, u skladu sa načelom specijalnosti, licu koje je izručeno može suditi samo za krivična djela za koja je izručenje odobreno, te da u spisima predmeta nema dokaza koji bi doveli u pitanje poštovanje tog načela.

Takođe, Sud je ocijenio da su redovni sudovi pravilno zaključili da se u konkretnom slučaju ne radi o političkim krivičnim djelima, budući da podnosilac ustavne žalbe nije pružio dokaze koji bi potkrijepili tvrdnje o politički motivisanom krivičnom gonjenju.

Ustavni sud je prethodno, 22. aprila odredio privremenu mjeru kojom je obustavljeno izvršenje odluke o izručenju do okončanja ustavnosudskog postupka i ocjene navoda iz ustavne žalbe.