Vlada je danas izabrala novi Odbor direktora Monteputa u kome će biti Milan Ljiljanić, Goran Vujović, Dajana Bratić, Goran Radulović i Nikola Božović. Oni su izabrani na period od četiri godine.

Monteput je državno preduzeće koje je jedno od prvih koje je izabralo rukovodstvo na osnovu novog Zakona o privrednim društvima pa će tako Odbor direktora ima pet članova od kojih su dva izvršna direktora Ljiljanić i Vujović i tri neizvršna direktora Bratić, Radulović i Božović, pišu "Vijesti".

Ljiljanić je do sada bio izvršni direktor preduzeća, a Vujović direktor Poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare u „Monteput“.

Bratić je bila u starom Odboru odboru direktora zajedno sa Petrom Vujoševićem i Aleksandrom Dožićem koji su razriješeni, dok su Radulović i Božović novi članove.