Apelacioni sud Crne Gore saopštio je da je pravosnažna presuda pripadnicima kriminalne organizacije koju je organizovao Radulović Mile, prenosi Dan.

"Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe branilaca optuženih Janković Martina, Janković Stefana, Muratović Edina, Muratović Elvina, Ulama Vladimira, Peruničić Marka i Micić Stefana, izjavljene protiv presude Višeg suda u Podgorici, Specijalnog odjeljenja za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, dok je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i preinačio navedenu presudu u pogledu odluke o kazni, tako što je optuženima za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije izrekao kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina"navode iz Apelacionog suda.

Dodaju da na ovaj način je sudski postupak protiv ove kriminalne organizacije pravosnažno okončan.

"Presudom Višeg suda u Podgorici, Specijalnog odjeljenja za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, optuženi Janković Martin, Janković Stefan, Muratović Edin, Muratović Elvin, Ulama Vladimir, Peruničić Marko i Micić Stefan, oglašeni su krivim za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i osuđeni na kazne zatvora u ukupnom trajanju od 19 godina. U postupku odlučivanja o žalbama, Apelacioni sud je ocijenio da prvostepena presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, da su odlučne činjenice pravilno i potpuno utvrđene, te da su izvedeni dokazi pravilno ocijenjeni, zbog čega pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja nije dovedena u sumnju navodima žalbi branilaca optuženih" ističu.

Prema ocjeni Apelacionog suda u prvostepenom postupku pravilno je utvrđeno da su optuženi djelovali kao pripadnici organizovane kriminalne grupe koju je organizovao Radulović Mile, sa jasno podijeljenim ulogama, kontinuiranom komunikacijom i unaprijed utvrđenim planom izvršenja neodređenog broja krivičnih djela teškog ubistva i ubistva, piše Dan.

"Ukazano je da je pravilno prvostepeni sud prihvatio komunikacije ostvarene putem SKY ECC aplikacije, cijeneći da su dostavljene putem međunarodne pravne pomoći od strane nadležnog pravosudnog organa Republike Francuske i da predstavljaju zakonito pribavljen dokaz, čija autentičnost nije dovedena u pitanje prigovorima odbrane. Međutim, po ocjeni Apelacionog suda, kako se osnovano u žalbi Specijalnog državnog tužilaštva navodi, izrečene kazne optuženima ne odražavaju u dovoljnoj mjeri izuzetno visok stepen društvene opasnosti krivičnog djela koje se optuženima stavlja na teret, da je način izvršenja planiranih krivičnih djela podrazumijevao prethodno pripremu, smišljenost i upornost u mjeri koja znatno prevazilazi onu koja je potrebna za postojanje obilježja bića krivičnog djela za koje su optuženi oglašenikrivim. Ukazao je da je prilikom odmjeravanja kazne trebalo cijeniti činjenicu da su optuženi postali pripadnici kriminalne organizacije koja je imala za cilj lišenje života drugih lica, da sam čin formiranja kriminalne organizacije pokazuje visok stepen kriminalne volje i odlučnosti da se sistemski i u dužem vremenskom periodu narušava zakonitost i sigurnost u društvu, te da izrečenim kaznama nije obezbijeđena adekvatna zaštita osnovnih društvenih vrijednosti od organizovanog kriminala" pojhašnjavaju.

Iz tih razloga Apelacioni sud je preinačio odluku o kazni i optuženima izrekao strože kazne zatvora u ukupnom trajanju od 26 godina, nalazeći da će se izrečenim kaznama postići svrha kažnjavanja.

Presuda Apelacionog suda Crne Gore Kž-S.br. 9/26 od 27.04.2026.godine, biće objavljena na internet stranici Apelacionog suda.