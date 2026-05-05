Bivša direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović osuđena je na dvije godine i dva mjeseca zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave.

Prvostepenu presudu je u Višem sudu izrekao sudija Simo Rašović, koji je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora.

Njena pomoćnica Nina Paović osuđena je na šest mjeseci, a prema presudi, ona će kaznu izvršavati u objektu stanovanja, pišu Vijesti.

Perović je produžena mjera nadzora povremenog javljanja nadležnom organu.

Perović je obavezana da na ime imovinsko pravnog zahtjeva državi isplati 19,825 eura, a Paović 7, 417 eura.

Bivša direktorica Agencije je oslobođena u dijelu optužnice koji se odnosi na isplatu varijabila, ali i u odnosu na službeni put u Ljubljanu.

Proglašena je krivom u odnosu na plaćanje računa za mobilni telefon koji je koristila njena ćerka, ali i u dijelu koji se odnosi na plaćanje službenih putovanja Nikoli Lekiću koji je bio angažovan po ugovoru o djelu. Razlog za donošenje takve odluke, kako je kazao sudija Rašović, jeste što je Lekić putovao 15 puta, a da na to nije imao pravo.