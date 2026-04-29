Napominje da policija raspolaže podacima o licima koja su učestvovala u pomaganje “u svemu ovome”.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović podsjetio je da je za Milošem Medenicom raspisana nacionalna i međunarodna potjernica, te da policija intenzivno radi na njegovom lociranju, prenosi portal RTCG.

“Preduzete su policijsko potražne radnje i mjere u cilju, naravno, lociranja njega kao osuđenog lica, i u mjerama prvog zahvata utvrđeno da je ovo lice boravilo na lokalitetima koji su policiji i tužilaštvu poznati, kao i koja su mu lica pomagala dana 27. i 28. 1. od kada je on nedostupan državnim organima”, kazao je ministar.

Napominje da policija raspolaže podacima o licima koja su učestvovala u pomaganje “u svemu ovome”.

“Ti podaci su od strane policije dostavljeni Osnovnom državnom tužilaštvu, nakon čega je formiran i predmet, a kroz zajedničku aktivnost policije i Osnovnog državnog tužilaštva, juče su lišena slobode dva lica zbog sumnje da su izvršila krivično djelo, omogućavanja bjekstva, Milošu Medenici, odnosno licu koje je lišeno slobode”, kazao je Šaranović.

On je kazao da su dvije osobe koje su juče uhapšene u koordiniranoj aktivnosti policije i Osnovnog tužilaštva, se sumnjiče, da su počinili krivično djelo na način što su odbjeglom, Medenici pružili pomoć i logistiku, u skrivanju kako bi bio nedostupan organima za sprovođenje zakona, nakon što je prekršio mjeru nadzora.

“Svakako, napominjem da policijski službenici i daljeu kontinuitetu preduzimaju sve mjere i radnje na lociranju i lišenju slobode ovog osuđenog lica”, kazao je ministar.

Podsjećamo, policija je danas uhapsila Sašu Lakovića i Nemanju Mučalicu zbog sumnje da su omogućili bjekstvo Milošu Medenici.