Izvor: Uprava policije Crne Gore

Operativno interesantno lice iz Budve D. I, koji je blizak jednoj organizovanoj kriminalnoj grupi, prekršio je mjeru zabrane napuštanja opštine prebivališta, a postupajući sudija Sudija Višeg suda je naložio da se on pusti - saopšteno je iz Uprave policije na mreži Iks.

Kako su precizirali, službenici nikšićke policije su juče u tom gradu kontrolisali D. I, te utvrdili da je prekršio mjeru nadzora - zabranu napuštanja opštine prebivališta.

"Sa svim je upoznat postupajući sudija Višeg suda u Podgorici koji je naložio da se o kršenju mjere sačini i dostavi na dalju nadležnost službena zabilješka, a da se lice pusti " piše u objavi.

Od D. I. je privremeno, radi daljih provjera, oduzeto vozilo kojim je upravljao.