Kako navode iz Uprave policije sinoć u mjestu Lučica Kalimanj oni su uočili tri operativno interesantna lica: M.R. (40), Z.T. (41) i D.M. (44).

Zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, uhapšeno je operativno interesantno lice D.M. (44) iz Tivta, kod kojeg je prilikom pretresa pronađen kokain.

„Nakon što su primijetili policijske službenike, M.R. i D.M. su pokušali trčećim korakom da se udalje, dok je Z.T. odmah zaustavljen. D.M. je ubrzo sustignut i kod njega su pronađene četiri epruvete sa sadržajem bijele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain, kao i jedna epruveta sa ostacima ove materije, zatim dva sredstva za komunikaciju, kao i novac u iznosu od 1.300 eura. On je, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga“, navodi se u saopštenju Uprave policije.