Saslušanjem svjedoka danas je u Višem sudu u Podgorici nastavljeno suđenje bivšem pomoćniku direktora Uprave policije Zoranu Lazoviću, Milivoju Katniću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu i bivšem specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Svjedok Boris Anđušić, policijski inspektor izjavio je da je saradanja sa Lazovićem bila izvanredna i profesionalna.

"Saradnja sa bivšim pomoćnikom direktora Uprave policije Zoranom Lazovićem bila je izvanredna i profesionalna. U ničemu nas nije sputavao. Nikada nije zatražio da neko bude privilegovan. Kao diplomiranom oficiru policije, mogu da kažem to je bio lijep period života, na koji sam ponosan. Moram da kažem da je dinamika rada bila takva da smo neke predmete prvo završavali, pa obavještavali starješine. Lazović nije učestvovao u radu istražnih timova, niti je pisao krivične prijave", izjavio je svjedok, javljaju Vijesti.

On je naveo da već šest godina ne radi u Upravi policije. Tokom svjedočenja se izjašnjavao u vezi predmeta ubistva Damira Hodžića i Adisa Spahića.

"To je bio predmet na kojem sam učestvovao kao inspektor i sjećam se da nam je od Europola dostavljen izvještaj koji je bio dosta štur. Sjećam se da je u tom izvještaju bila pogriješena i lokacija gdje se desilo ubistvo. Pominjala se Opština Žabljak, a kasnije se utvrdilo da se dogodilo u Stanjevića Rupi”, istakao je Anđušić. Dodao je da su u istom periodu stigli su i podaci o otmici i ubistvu Mileta Radulovića, poznatijeg kao Kapetan.

“Imali smo problem u vezi pronalaska i identifikacije mjesta gdje je zapaljeno tijelo Radulovića. Bio je angažovan i helikopter u obilasku terena oko Lovćena, a sjećam se da smo uspjeli, na osnovu fotografija sa Skaja, da lociramo ovo mjesto”, naveo je svjedok.

Potom je zajedno sa tadašnjim specijalnim tužiocem Sašom Čađenovićem i kolegom Vladimirom Rakonjcem išao u Europol, na njihov poziv.

“Ova posjeta uslijedila je nakon “pada” Skaja. Znam da su nas u Europolu provjeravali da vide ima li nas na Skaj materijali. Sve provjere su bile u redu i onda nam je omogućeno da obavljamo poslove”, kazao je Anđušić. Naveo da je kroz bazu podataka, na osnovu Skaj materijala koji je Europol imao, pretraživao nerasvijetljena ubistva.

“Tada sam pretraživao podatke u vezi ubistva Petra Muhadinovića. Na primjer, kucao nadimak “Muha”, pa bi mi tako izašle komunikacije. Za to ubistvo je bio odgovoran škaljarski klan, a postupajući tužilac je bio Čađenović. U Europolu su nam rekli da im podnesemo zahtjeve za određene događaje, pa da oni dostavljaju materijale sa Skaja”, rekao Anđušić.

Dodao je da su tražili podatke o ubistvu Hodžića i Spahića, te da je ubistvo Nikole Stanišića bio prvi predmet koji je isključivo rađen sa Skaja.

“Dostavljali su nam izvode iz komunikacija, a ne cijeli materijal. Ove komunikacije su prvo prevođene na engleski jezik u Europolu, a zatim od strane Hrvata i Slovenaca tj. analitičara, prevođeni na naš jezik i to je iziskivalo vrijeme. Dešavalo se da nešto u ovim komunikacijama izostavi ili da se promijeni kontekst”, ocijenio je Anđušić.

Naveo je da su prilikom pregleda Skaja dobili i određene podatke u vezi prijetnji bratu Saše Čađenovića, a kasnije i prema bivšem GST Katniću, tadašnjoj sutkinji Višeg suda u Podgorici Biljani Uskoković… Istakao je mu tužilac Saša Čađenović nikada nije dao nalog koji bi bio nezakonit, niti je tražio da se zaštiti bilo koje lice koje je trebalo da bude obuhvaćeno krivičnom prijavom.

Svjedok Anđuđić je naveo da prilikom analize PIN-a Radoja Zvicera nije došao do toga da je taj vođa kavačkog klana komunicirao sa suspendovanim policajcem Petrom Lazovićem, dodajući da je o tome saznao preko medija.

Policajac Stefan Racković, koji je radio u Odsjeku za suzbijanje teških krivičnih djela, svjedočio je danas. Naveo je da je imao korektnu i profesionalnu saradnju sa tužiocem Čađenovićem, pišu Vijesti.

U vezi ubistava Hodžića i Spahića, kazao je da im je Čađenović naložio da se utvrdi u kojoj kući su ubijeni i da se utvrdi ko su vlasnici ili korisnici te kuće.

“Učestvovao sam u pretresima kuće, znam da smo dizali i parket da bi pronašli biološke tragove, fotografisali kuću sa više strana, jer smo na Skaju vidjeli slike unutrašnjosti tog objekta, sve kako bi uporedili i utvrdili činjenično stanje”, kazao je svjedok. Takođe je kazao da mu je poznato da je u ubistvu Hodžića i Spahića učestvovao vrh kavačnog klana Radoje Zvicer, Milan Vujotić, Slobodan Kašćelan, Radoje Živković.

“Sjećam se da nam je saša Čađenović rekao da podnesemo krivične prijave protiv neposrednih izvršilaca - Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Nebojše Jankovića i Radoja Živkovića”, rekao je svjedok Racković.

Specijalni tužilac Miloš Šoškić bivšeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića tereti da je formirao kriminalnu organizaciju, čiji su članovi, navodno, postali penzionisani tužilac Katnić, ranije uhapšeni i suspendovani tužilac Saša Čađenović, koji je optužen da je radio za kriminalni kavački klan, i Lazovićev sin Petar, raniji službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost. Lazović se tereti da je povezan sa skidanjem zabrane ulaska u Crnu Goru kriminalcima iz Beograda, Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine i početkom januara 2021. godine.

Tužilaštvo sumnjiči Katnića i da je, koristeći funkciju u SDT-u, kontrolisao da se ne preduzima krivično gonjenje ni protiv vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera i drugih pripadnika te grupe, prenose Vijesti.

Okrivljeni su negirali sve navode optužnice SDT-a.