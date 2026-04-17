Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Ulcinjanima Goranu Duloviću (43) i Daliboru Markoviću(32), koji su uhapšeni u srijedu zbog sumnje da se bave zelenašenjem, danas je određen pritvor u trajanju do 30 dana, saznaju „Vijesti“.

Njihov sugrađanin Ljuan Taganović(43), uhapšen u istoj akciji zbog istog krivičnog djela, pušten je na slobodu, jer prema saznanjima „Vijesti“, za njega i nije predložen pritvor.

Iz Službe za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Ulcinju, potvrđeno je da je pritvor D.G. i M.D., osumnjičenim za zelenašenje, određen zbog postojanja okolnosti da bi mogli ponoviti krivično djelo za koje se terete.

„Sudija za istragu Osnovnog suda u Ulcinju odredio je pritvor u trajanju do 30 dana prema osumnjičenima D.G. (44) i M.D. (32), oba iz Ulcinja, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni D.G. počinio krivično djelo zelenaštvo iz čl.252 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti iz čl.168 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni M.D. počinio krivično djelo zelenaštvo iz čl.252 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Pritvor je prema osumnjičenima određen na osnovu čl.448 st.1 tač.2 Zakonika o krivičnom postupku zbog postojanja posebnih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, jer kod oba osumnjičena postoji sklonost ka vršenju krivičnih djela“, saopšteno je danas iz Službe za odnose sa javnošću Osnovnog suda u Ulcinju.

„Vijesti“ su u srijedu objavile da je policija uhapsila Dulovića, Markovića i Taganovića zbog sumnje da se bave zelenašenjem.

Akciju je sproveo Regionalni centar bezbjednosti "Jug", odnosno Odjeljenje bezbjednosti Ulcinj, uz podršku kolega iz Bara.

"Pretresom prostorija koje koristi G.D. (43) pronađen je i oduzet pištolj marke 'Beretta' sa dva komada municije u okviru, u ilegalnom posjedu, putničko motorno vozilo marke BMW, kao i sredstvo za komunikaciju. G.D. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo u vezi sa krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", saopšteno je tada iz policije.

Navedeno „je da je obavljen pretres prostorija koje koristi operativno interesantna osba D.M. od kojeg je prethodno oduzeto vozilo koje će biti predmet daljih provjera krivično pravne istrage“ te da je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo.

"Takođe, pretres je izvršen i kod lica Lj.T. (43) i od njega su oduzete dvije lovačke puške, putničko motorno vozilo marke Range Rover, kao i sredstvo za komunikaciju. On je takođe slobode lišen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo", saopštili su iz policije.