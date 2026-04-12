Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su danas, oko 02.20 časova poslije ponoći, na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, pronašli i oduzeli veću količinu medikamenata.

" Izvršenom kontrolom autobusa koji saobraća na relaciji Prizren – Ulcinj, u prtljagu putnika A.H. (60) iz Bara, policija je pronašla 1.491 kutiju farmaceutskih proizvoda bez prateće dokumentacije i računa"saopštili su iz policije.

Kako su kazali, s događajem su upoznali državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji je naložio da se pronađena roba oduzme, a protiv A.H. podnese krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo krijumčarenje, u redovnom postupku.

"Policijski službenici granične policije nastavljaju sa pojačanim aktivnostima iz svoje nadležnosti, kontrolama i procesuiranjem lica, sa fokusom na ona lica koja vrše krivična djela iz oblasti krijumčarenja, nedozvoljene trgovine i drugihkrivičnih djela karakterističnih za prekogranični kriminal " poručili su iz UP.