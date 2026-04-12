Sudija Višeg suda u Podgorici Veljko Radovanović je u srijedu, po nalogu Apelacionog suda, razdvojio postupak u odnosu na Đorđija Rajkovića u predmetu koji se vodi protiv bivših čelnika kompanije „13. jul – Plantaže“, a nakon toga odbacio optužnicu protiv njega zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, prenosi "Pobjeda".

Navodi se da je to listu potvrdio advokat Ljubiša Novaković.

Viši sud je 17. novembra prošle godine već jednom odbacio optužnicu protiv Rajkovića, ali je Apelacioni sud ukinuo tu odluku ukinuo po žalbi koju je podnijelo Specijalno državno tužilaštvo.

U obrazloženju ukidnog rješenja Apelacionog suda piše da Viši sud jeste mogao da utvrdi da protiv Rajkovića više ne može da se vodi krivični postupak, jer postoje trajne okolnosti koje isključuju krivično gonjenje, ali je to uradio na pogrešan procesni način.

Drugim riječima, nije problem bio u samoj ocjeni da postoje smetnje za dalje gonjenje, nego u tome kako je ta odluka donesena, piše "Pobjeda".

Za Apelacioni sud je bilo sporno što je Viši sud odbio optužbu van glavnog pretresa.

"Takva presuda je morala biti donesena na glavnom pretresu, nakon što se postupak prema tom optuženom posebno razdvoji od postupka protiv ostalih", piše u obrazloženju Apelacionog suda.

Taj sud je naložio da se postupak najprije razdvoji u odnosu na Rajkovića, a potom nakon održanog glavnog pretresa donese presuda pod uslovima propisanim zakonom.

Zbog takve bitne povrede odredaba krivičnog postupka, Apelacioni sud je usvojio žalbu SDT-a, ukinuo presudu Višeg suda od 17. novembra 2025. godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud nije zauzimao stav o krivici optuženog, niti je osporio mogućnost da postoje trajne smetnje za vođenje postupka, već je utvrdio da je odluka Višeg suda donijeta mimo propisane procedure.

SDT je u martu 2023. podigao optužnicu protiv Verice Maraš, Veselina Vukotića, Đorđija Rajkovića, Seada Šahmana, Duška Perovića i Boža Mihailovića, tereteći ih da su tokom 2019. i 2020. zloupotrijebili položaj u privrednom poslovanju i oštetili državnu kompaniju „13. jul – Plantaže“.

Prema navodima optužnice, oni su prilikom zaključenja vansudskog poravnanja sa kompanijom „OMP-Engineering“ navodno postupili suprotno interesima „Plantaža“, čime je tom preduzeću pribavljena protivpravna imovinska korist od 384.672 eura, dok je državnoj kompaniji pričinjena šteta u istom iznosu.