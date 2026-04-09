Specijalno državno tužilaštvo donijelo je naredbu o sprovođenju istrage i time pokrenulo krivični postupak protiv Dragana Pečurice zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela pranje novca i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, prenose Vijesti.

Osim Pečurice naredbom su obuhvaćeni i državljani Slovenije i Hrvatske L.L.M. i I.J.

Njima se na teret stavlja krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, čiji je predmet 380 kg opojne droge kokain, i četiri krivična djela pranje novca, čiji su predmet ukupno 2.935.000 eura, pribavljenih prodajom opojne droge, a prenesenih iz inostranstva u Crnu Goru, u namjeri da se prikrije njihovo porijeklo, pišu Vijesti.

U naredbi o sprovođenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva predloženo je i da sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Pečurici odredi pritvor.