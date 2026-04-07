Policija u Podgorici uhapsila je M.J. (54) zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, nakon što je kontrolom njegovog taksi vozila pronašla kokain.

"Službenici Regionalnog centra bezbjednosti 'Centar', Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su juče u Zmaj Jovinoj ulici kontrolisali jedno putničko motorno vozilo i lice koje je njime upravljalo. Naime, kontrolisano je taksi vozilo marke 'Hyundai' podgoričkih registarskih oznaka kojim je upravljao M.J. (54) kod koga je pronađeno manje pvc pakovanje sa sadržajem bijele praškaste materije za koju se sumnja da je opojna droga kokain", navodi se u saopštenju policije.

,,Policija je preduzela dalje mjere i radnje iz svoje nadležnosti u odnosu na ovaj događaj i došla do sumnje da je M.J, posredovao u kupovini ove opojne droge koja je bila namijenjena trećem licu", dodaju u saopštenju.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu M.J. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

On je uz krivičnu prijavu u zakonskom roku priveden postupajućem višem državnom tužiocu na dalju nadležnost.

"Borba protiv droga, sa fokusom na razbijanje mreža uličnih dilera narkoticima, ostaje prioritet u radu službenika Uprave policije, a sve u cilju održavanja stabilnog stanja bezbjednosti u društvu", zaključuje se u saopštenju UP.