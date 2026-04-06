Policajcu Vladimiru Joviću (42) i njegovom bratu Aleksandru Joviću (36) je nakon saslušanja tužilac u Osnovnom državnom tužilašzvu u Nikšiću odredio zadržavanje do 72 sata.

Vladimir Jović je uhapšen zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo zelenaštvo, a njegov brat zbog sumnje za krivično djelo zelenaštvo putem pomaganja, prenosi CdM.

“Osnovano se sumnja da je V.J, dao novac na zajam A.N. i pri tom ugovorio nesrazmjernu imovinsku korist u vidu kamate a da mu je u izvršenju krivičnog djela pomogao A.J”, navode iz ODT-a.

Iz Uprave policije su u subotu saopštili da se Vladimir Jović sumnjiči da je u julu 2024. godine, koristeći teško imovinsko stanje oštećenog, pozajmio 50.000 eura uz zelenašku kamatu od šest odsto mjesečno.

„Oštećeni je kamatu isplaćivao u periodu od jula 2024. do maja 2025. godine, u iznosu od po 3.000 eura mjesečno, nakon čega je, usljed nemogućnosti vraćanja ostatka duga, sa V.J. zaključio ugovor o prodaji nepokretnosti firme čiji je suvlasnik, kojim je V.J. pribavio nesrazmjernu imovinsku korist od oko 160.000 eura“, saopštili su iz policije.