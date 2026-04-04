Akcija policije u Nikšiću i Herceg Novom: slobode lišeni službenik i njegov brat, pronađeni eksploziv i municija

Službenici Uprave policije lišili su slobode policijskog službenika V.J. (42) iz Herceg Novog i njegovog brata A.J. (36) iz Nikšića zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom, saopšteno je iz policije.

Akcija je sprovedena u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Nikšiću, a učestvovali su službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Zapad“, kao i odjeljenja bezbjednosti iz Nikšića, Pljevalja i Herceg Novog, uz podršku sektora za borbu protiv kriminala.

Prema sumnjama, V.J. je u julu 2024. godine iskoristio teško imovinsko stanje oštećenog i pozajmio mu 50.000 eura uz zelenašku kamatu od šest odsto mjesečno. Oštećeni je, kako se navodi, od jula 2024. do maja 2025. godine mjesečno vraćao po 3.000 eura, nakon čega je, zbog nemogućnosti otplate ostatka duga, bio primoran da zaključi ugovor o prodaji nepokretnosti firme čiji je suvlasnik.

Na taj način je, kako se sumnja, osumnjičeni policajac pribavio imovinsku korist od oko 160.000 eura.

Njegov brat A.J. tereti se da je pomagao u izvršenju krivičnog djela, tako što je u ime V.J. preuzimao novac od oštećenog i učestvovao u zaključivanju ugovora.

Tokom akcije, policija je izvršila pretrese na dvije lokacije u Nikšiću i Herceg Novom, pri čemu su privremeno oduzeti telefoni, sredstva komunikacije, službena legitimacija i pištolj koji je dužio osumnjičeni policajac.

Takođe, pronađena je i određena količina eksploziva i municije, koji će biti predmet daljih vještačenja.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedeni nadležnom tužilaštvu u zakonskom roku.

Iz Uprave policije ističu da se kroz projekte „Loan“ i „Značka“ kontinuirano radi na suzbijanju zelenaštva i srodnih krivičnih djela, te da je formiran i poseban tim za sistemsko ispitivanje ovih slučajeva.

„Nulta tolerancija na nezakonito postupanje policijskih službenika, jer samo čista policija je garant jačanja povjerenja, sprovođenja zakona i vladavine prava“, poručuju iz Uprave policije.