Ponovljeno suđenje optuženima u predmetu "Koverta" Dušku Kneževiću, Slavoljubu Migu Stijepoviću, danas je okončano u Visem sudu u Podgorici.

Osim Kneževića i Stijepovića na optužnici su Branislav Todorović, Živko Šljivančanin, Tamara Krdžić, Goran Grujović i Tomica Knežević.

Prvostepenom presudom svi su oslobođeni optužbe da su izvršili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

Apleacioni sud je ukinuo tu odluku i vratio je na ponovno suđenje.

U završnim riječima tužiteljka Tanja Čolan Deretić zatražila je osuđujuću presudu, dok je odbrana smatrala da je jedina ispravna odluka oslobađajuća.

Presudu ce objaviti sudija Nenad Vujanović 9. aprila u Višem sudu u Podgorici.

Okrivljeni Duško Knežević je rekao da se radi o reketu od strane Demokratske partije socijalista (DPS).

"Tretiran sam kao neko ko je organizovao kriminalnu grupu da bi prao novac za DPS. Kao što sam i ranije rekao, radi se o reketu koji je od mene uziman".

Duško Knežević je dodao da je pročitao odluku Apelacionog suda u kojoj je problematizovano porijeklo novca koje je naveo kao "svoja privatna sredstva".

"Imao sam kuću u Beogradu i prodao sam je za sedam-osam miliona a posjedovao sam i drugi novac i za to mogu priložiti dokaz" kazao je Knežević.