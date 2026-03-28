Na Jadranskoj magistrali, između Budve i Jaza, ispred tunela Mogren danas oko 16 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su dvije osobe povrijeđene, prenosi Dan.

U sudaru kvada i autobusa povrijeđena su dva strana državljanina koji su bili na kvadu.

" Nakon saobraćajne nezgode došlo je do zapaljenja kvada. Okolnosti pod kojim se dogodila saobraćajna nezgoda se utvrđuju " prenosi Primorski portal pozivajući se na izvore iz policije.

Nezvanično, državljanin Indije koji je upravljao kvadom izgubio je kontrolu na klizavom kolovozu i udario u autobus koji je kretao ka Budvi.