Policijski službenici su, sprovodeći ove aktivnosti, u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić danas doveli 16 lica iz drugih gradova

Izvor: Uprava Policije CG

Policija preduzima preventivne aktivnosti u susret održavanju fudbalskog turnira u Nikšiću. Povodom toga u policijske prostorije dovedeno je 16 lica kod kojih su pronađene baklje, petarde i palice.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić sprovode pojačane preventivne aktivnosti, u susret Prvom memorijalnom turniru pod nazivom „Andrija Delibašić“, na kojem će, sa početkom u 18.00 časova, na Gradskom stadionu u Nikšiću, učestvovati fudbalski klubovi „Sutjeska“ iz Nikšića, „Budućnost“ iz Podgorice i „Partizan“ iz Beograda "navode iz Uprave policije u saopštenju.

Policijski službenici su, sprovodeći ove aktivnosti, u prostorije Odjeljenja bezbjednosti Nikšić danas doveli 16 lica iz drugih gradova – navijača jedne navijačke grupe, kod kojih su pronađene četiri baklje, 20 petardi i dvije teleskopske palice.

"U toku je postupanje prema ovim licima. Policija preduzima pojačanje preventivne aktivnosti na terenu radi održavanja stabilnog javnog reda i mira, kako bi ovaj sportski događaj protekao u najboljem redu. Policija će, ukoliko bude pokušaja narušavanja javnog reda i mira, preduzimati i represivne mjere i radnje radi sprječavanja izazivanja incidenata, izazvanja nereda ili vršenja krivičnih djela " zaključuju u saopštenju.