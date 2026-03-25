Radulovićev advokat Sava Kostić kazao je da će izjaviti žalbu u zakonskom roku zbog brojnih grešaka, nezakonitosti i nelogičnosti u presudi.

Nikšićanin Stefan Radulović osuđen je na dvanaest i po godina zatvora zbog nanošenja teških tjelesnih povreda sa smrtnom posledicom, zbog droge i nelegalnog oružja.

Oglašen je krivim da je 9. februara 2024. nanio teške tjelesne povrede sugrađaninu M.N., usljed kojih je on nakon 15 dana preminuo. Nakon hapšenja, u njegovoj kući su pronađeni kokain i oružje. Presuda je izrečena u Višem sudu u Podgorici.

Radulovićev advokat Sava Kostić kazao je da će izjaviti žalbu u zakonskom roku zbog brojnih grešaka, nezakonitosti i nelogičnosti u presudi.

"Moj branjenik i ja izražavamo žaljenje zbog tragičnog događaja, koji Raduloviću teško pada još više jer su njih dvojica bili u dobrim odnosima" rekao je Kostić.

On je naveo da je sudsko vijeće odbilo njegov predlog za medicinsko supervještačenje u ovom predmetu. Tvrdi da je vještak dr Miodrag Šoć pogrešno utvrdio bitne činjenice, prvenstveno da postoji mogućnost da je smrtna posledica kod M.N. nastupila od povrede koju je zadobio 9. februara 2024, bez obzira na to što je nakon tog incidenta pregledan od strane doktora i snimljen skenerom, kada nije ustanovljena nikakva povreda koja je mogla dovesti do smrtne posljedice, niti je bio zadržan na bolničkom liječenju.

Vještak kaže da je moguće da dođe do smrtnog ishoda petnaestak dana od dana zadobijanja povrede, a da za to vrijeme oštećeni nije imao nikakvih tegoba, neuroloških ispada, da se dobro osjećao, izlazio u kafiće i normalno se ponašao. Na osnovu iste dokumentacije, dva druga vještaka sudske medicine isključili su mogućnost da je do smrtne posljedice došlo od povrede od 9. februara, ističući da je došlo do takve smrtonosne povrede dana 9.2.2024.godine, smrt bi nastupila neposredno nakon zadobijanja iste ili u vrlo kratkom roku nakon povređivanja – izjavio je Radulovićev advokat.

Ukazuje i da je dr Šoć na dan kada je mladi Nikšićanin preminuo naveo da je smrt nastupila dejstvom mehaničkog oruđa.

"Tražio sam da me tužilac pozove da prisustvujem saslušanju vještaka u tužilaštvu, što ona nije uradila. Smatram da je vještak tu upozoren da niko od svjedoka ne navodi da je bilo ikakvog oruđa koje je upotrijebljeno kritične prilike, nakon čega u oruđe uvrštava i pesnicu. Kako je postupak odmicao, vještak je u oruđe svrstavao nogu, koljeno... Ne želimo da sakrijemo ništa, već da se na pravilan način utvrdi istina. Smatrao sam da će sudsko vijeće preotvoriti pretres kada je došlo do saznanja da se odlučne činjenice za smrtnu posledicu u nalazu vještaka dr Radojevića i dr Čurović razlikuju u odnosu na nalaz vještaka dr Šoća, ali sud u presudi o tome nije naveo ni jednu jedinu riječ, već Radulovića osudio na drakonsku kaznu nezabilježenu u sudskoj praksi za to krivično djelo" kazao je advokat Kostić.