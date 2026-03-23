Ustavni sud Crne Gore donio je privremenu mjeru kojom se obustavlja protjerivanje državljanina Rusije T. D., po odluci Uprave policije, jer se "osnovano postavlja pitanje" da li bi izručenje moglo dovesti do njegovog mučenja ili nečovječnog postupanja u toj zemlji, zato što se radi o pripadniku manjinske etnoreligijske grupe.

Podnosilac ustavne žalbe prethodno je tražio međunarodnu zaštitu u Crnoj Gori – azil, navodeći da je kao pripadnik jezidske etničke zajednice bio izložen progonu, diskriminaciji, torturi i zlostavljanju od strane organa Ruske Federacije, saopštio je Ustavni sud.

Takođe je istakao da mu u slučaju povratka prijeti krivični progon zbog odbijanja da učestvuje u ratu protiv Ukrajine, jer ne želi da učestvuje u nečemu što se može kvalifikovati kao ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Naveo je i da su članovi njegove porodice dobili ili su u postupku dobijanja azila u Francuskoj.

Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je njegov zahtjev za azil, a takvu odluku potvrdili su Upravni i Vrhovni sud. Odluka je zasnovana, između ostalog, na negativnom mišljenju Agencije za nacionalnu bezbjednost. Na tu odluku T.D. je podnio ustavnu žalbu Ustavnom sudu, prenose Vijesti.

"Obustavom izručenja Ustavni sud nije zauzeo konačan stav o osnovanosti njegovih navoda, već je privremenom mjerom izručenje samo suspendovao, jer bi u slučaju da bude izručen a njegova ustavna žalba kasnije bude prihvaćena, nastupile neotklonjive štetne posljedice, pa zaštita njegovih ljudskih prava ne bi bila djelotvorna", piše u saopštenju.