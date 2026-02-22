Iskusni crnogorski planinar pao je juče prilikom uspona na Hajlu

Izvor: RTCG

Tijelo crnogorskog planinara Ćazima Fetahovića, koji je juče pao prilikom uspona na Hajlu, pronađeno je nakon potrage koja je trajala od sinoć, saznaju "Vijesti".

Nešto ranije spasioci su nastavili potragu, koju su prethodno prekinuli zbog loših vremenskih uslova i guste magle, te locirali sat stradalog planinara, na kilometar udaljenosti od doma Grope na Hajli.

U akciji spasavanja učestvovali su crnogorski planinari, pripadnici rožajske i kosovske Gorske službe spasavanja, kao i vatrogasci i policajci iz Rožaja.

Prema informacijama "Vijesti", Fetahović se kretao planinarskom stazom kada je, nadomak vršne kote, propao kroz snježni nanos - strehu formiranu usljed jakog vjetra i nagomilavanja snijega iznad strme padine.

"Vijestima" je ranije danas iz Uprave policije nezvanično rečeno da je ekipa hrvatskih planinara, sa kojima je Fetahović juče bio na usponu, u rožajskoj stanici policije, kako bi dali izjavu.

Prema saznanjima sa terena, još dvoje planinara iz iste grupe umalo je propalo kroz snijeg na istom potezu, ali su uspjeli da se zadrže zahvaljujući cepinima. Njih je potom ostatak ekipe izvukao na bezbjedan dio staze.

U akciju potrage uključili su se pripadnici Gorske službe spasavanja iz Mitrovice, više crnogorskih planinara iz nekoliko klubova, kao i Granična policija Crne Gore.

Prema informacijama sa terena, u akciju nijesu uključeni pripadnici Gorske službe spasavanja Crne Gore.

Iz GSS Crne Gore "Vijestima" je rečeno da je njihovim kolegama sa Kosova bilo bliže da dođu, jer vremenski nisu dozvoljavali podizanje helikoptera, ali da su u kontaktu sa spasiocima na terenu.

O događaju je obaviješteno tužilaštvo.

Potraga za Fetahovićem od sinoć se odvijala u izuzetno zahtjevnim uslovima, uz velike snježne nanose i maglu.