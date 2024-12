Andrijevčanin je 20. novembra ove godine oko 18 časova, povrijedio vanbračnu suprugu M. Ć. i ugrozio sigurnost kćerke A. M. i djeteta M. M..

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Optužnica Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama potvrđena je rešenjem Osnovnog suda u tom gradu protiv D. M. iz Andrijevice zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, prenosi Cdm.

Prema navodima optužnice, Andrijevčanin je 20. novembra ove godine oko 18 časova, povrijedio vanbračnu suprugu M. Ć. i ugrozio sigurnost kćerke A. M. i djeteta M. M..

On je, kako se navodi, pijan ušao u kuću pri koncentraciji od 1,91 g/kg alkohola u krvi i velikom metalnom kašikom udario vanbračnu suprugu u glavu u trenutku kada je prišla da odbrani dijete – oštećenu M. Ć.

Nakon toga je, dodaje se M. pritrčala do njega i dohvatila ga za ruku, kako bi mu istrgla kašiku iz ruke, da bi je u tom trenutku sa obje ruke dohvatio za kosu, oborio na pod, a zatim je više puta udarao šakama u glavu.

Supruga mu je, ističe se u optužnici, ponovo prišla kako bi ga odvojila od M., zbog čega je on oštećenu opet odgurnuo i oborio na pod, a zatim je više puta udarao nogama u predjelu tijela – stomaka, da bi iz druge sobe dotrčala oštećena A. do njega moleći ga da to ne čini i hvatajući ga sa obje ruke oko pasa, kada ju je dohvatio za kosu, bacio na pod i više puta udarao u predjelu

tijela.

“On im je prijetio “je… vam majku, platićete mi, pobiću vas ukoliko me prijavite policiji i sve ću vas posjeći žiletom, ima da vas nema, a ja ću odležati 3 – 6 mjeseci, a kada izađem iz zatvora ću vas sve pobiti“, ističe se u opštužnici.

On je, kako naglašava tužilaštvo, izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.