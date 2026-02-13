"Akcija je realizovana na izuzetno nepristupačnom i opasnom terenu, uz primjenu slozenih tehničkih metoda i posebne mjere bezbjednosti. Nakon završetka operacije, tijelo je predato nadležnim organima na dalje postupanje", saopštili su iz gorske službe.

Izvor: Gss Crne Gore

Gorska služba spašavanja Crne Gore (GSS) izvukla je tijelo M.P (1992) na lokalitetu Mogren, u Budvi, saopštili su iz GSS.

Akcija je izvedena na poziv Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Budva.

U akciji su ucestvovali i pružali asistenciju pripadnici Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore, prenosi RTCG.