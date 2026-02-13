"Akcija je realizovana na izuzetno nepristupačnom i opasnom terenu, uz primjenu slozenih tehničkih metoda i posebne mjere bezbjednosti. Nakon završetka operacije, tijelo je predato nadležnim organima na dalje postupanje", saopštili su iz gorske službe.
Gorska služba spašavanja Crne Gore (GSS) izvukla je tijelo M.P (1992) na lokalitetu Mogren, u Budvi, saopštili su iz GSS.
Akcija je izvedena na poziv Uprave policije, Odjeljenja bezbjednosti Budva.
U akciji su ucestvovali i pružali asistenciju pripadnici Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore, prenosi RTCG.