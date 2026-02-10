Imovina Vida Zenovića, čija je porodica vlasnik zemljišta gotovo dva vijeka, greškom katastra našla se pod blokadom u krivičnom postupku koji Specijalno državno tužilaštvo vodi protiv njegovog komšije Ivana Delića, potvrđeno je Pobjedi iz Višeg suda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud potvrdio je rješenje sutkinje za istragu ovog suda od prošle godine kojim je prihvaćen predlog Specijalnog tužilaštva da se pored imovine upisane na ime Ivana Delića i njegove supruge blokira i 115 metar kvadratnih upisanih na ime komšije Vida Zenovića.

Ivan Delić i njegova supruga su Zenoviću za ovaj komad zemlje koji se graniči sa njihovim imanjem, shodno dogovoru isplatili 30.000 eura.

Ovu kupoprodaju, Specijalno tužilaštvo je okarakterisalo kao pranje novca i predložilo blokadu sporne parcele.

Međutim, kako je pojašnjeno iz Višeg suda, sprovodeći rješenje sudije za istragu, katastar je pored 115 metara kvadratnih zabranu raspolaganja proširio na kompletnu imovinu Vida Zenovića i njegove dvije sestre, ostavljajući porodicu da sama ispravlja grešku države, piše Pobjeda.

Iz Višeg suda navode da je u rješenju jasno konstatovano da se radi o grešci katastra, ali i da se takva greška može ispraviti isključivo kroz postupanje samih vlasnika imovine, odnosno porodice Zenović.

Međutim, greška katastra proizvela je dalekosežne posljedice na štetu porodice Zenović.

Da je pod blokadom države, Zenović je saznao kada je pokušao da realizuje investicioni projekat na drugim parcelama, udaljenim kilometar od sporne zemlje. Notarka investitora je uočila teret u listu nepokretnosti.

Posao je propao a Zenović je pred partnerima morao da se pravda, objašnjava i dokazuje da nije prevarant.

- Zvali su me i rekli: ,,Vido, ti si nas htio prevariti“. Bio sam šokiran. Prvi put u životu sam se osjećao kao da se branim od nečega što nijesam učinio – ispričao je Zenović za Pobjedu prošlog ljeta. .

Ni kriv ni dužan suočio se sa urušenim povjerenjem, izgubljenom poslovnom prilikom i osjećajem potpune pravne nesigurnosti.

I prije nego je sud utvrdio grešku katastra, Vido Zenović je u ranijoj izjavi za Pobjedu ustvrdio da je njegov slučaj još jedan pokazatelj nefunkcionalnosti sistema u kojem građanin ostaje nezaštićen pred greškama državnih organa.

,,Katastar je katastrofalan, dokumentacija loša, a odgovornost se prebacuje na građane. Država me nije zaštitila" poručio je Zenović prošlog ljeta, javlja Pobjeda.

Slučaj Vida Zenovića pokazuje kako u Crnoj Gori administrativna greška može imati težinu presude, dok ostaje pitanje ko će snositi odgovornost za štetu nastalu zbog pogrešnog postupanja katastra?

Evidentno je da sud konstatuje grešku, ali je ne ispravlja dok katastar koji je pravi ne snosi posljedice.

Kada je u pitanju imovina Delića, prema dostupnim informacijama, pod blokadom se sada nalazi više od 17.500 kvadrata zemljišta, pretežno šumskog karaktera, kao i 46 objekata – uključujući stanove, apartmane, podrume, garaže i druge pomoćne prostore.

Delić je pred sutkinjom Kovačević tvrdio da je imovina u Reževićima, koja je privremeno blokirana izgradio njegov pokojni otac Dušan Delić.

,,Otac se bavio građevinom i sve je nepokretnosti sam stvarao i izgrađivao zadnjih 50 godina. Od toga ništa nije moje. O svemu postoje dokazi koji su predloženi u spisima predmeta", rekao je tada Delić, prenosi Pobjeda.

Advokatica Tatjana Pavličić, ocijenila je da je SDT postupilo ishitreno i bez potpunog uvida u dokumentaciju, te da je sud prihvatio pogrešno tumačenje da se imovina prikrivala.

Kao ključan dokaz, odbrana je sudu dostavila nalaz i mišljenje vještaka građevinske struke Tatjane Stanković, prema kojem nijedan objekat nije nelegalno građen niti rekonstruisan.

Vještak je koristio orto-foto snimke iz prethodnih 20 godina i utvrdio da su objekti postojali znatno prije nego što je Delić napustio Crnu Goru.

Delić je krajem maja prošle godine iz Dubaija izručen Crnoj Gori kako bi prisustvovao krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog optužbi da je kao pripadnik kriminalne organizacije Vasa Ulića i Radoja Zvicera učestvovao u međunarodnom švercu narkotika.

