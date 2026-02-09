"Specijalno državno tužilaštvo, tokom prošle godine, ostvarilo značajne rezultate kako u pogledu krivičnog gonjenja za krivična djela iz svoje stvarne nadležnosti, tako i u pogledu oduzimanja imovine i imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću"

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Viši sud u Podgorici, u 2025. godini, potvrdio je optužnice koje je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv 164 lica, a optužnice su potvrđene u odnosu na 97,62 odsto osoba o kojima je sud odlučivao, pokazao je Izvještaj o radu Specijalnog državnog tužilaštva za 2025. godinu.

"Prema izvještaju o radu, gledano u odnosu na broj optuženih lica, za krivična djela organizovanog kriminala, ostvaren je 202,08 odsto bolji rezultat u odnosu na 2024. godinu, dok je za krivična djela pranje novca taj rezultat bolji za 88,89 odsto. U izvještaju je prikazano i da su, po naredbama, predlozima i inicijativama Specijalnog državnog tužilaštva, tokom prošle godine, zamrznute brojne nepokretnosti fizičkih i pravnih lica, ukupne površine 1.911.989,42 m2", saopšteno je iz Državnog tužilaštva.

U izvještaju je predstavljeno i da je Specijalno državno tužilaštvo, tokom 2025. godine, pokrenulo finansijske istrage protiv 148 fizičkih i pravnih lica, radi prikupljanja podataka i dokaza o imovini, zakonitim prihodima i troškovima života imalaca, koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi.

"Sve navedeno jasno pokazuje da je Specijalno državno tužilaštvo, tokom prošle godine, ostvarilo značajne rezultate kako u pogledu krivičnog gonjenja za krivična djela iz svoje stvarne nadležnosti, tako i u pogledu oduzimanja imovine i imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću."