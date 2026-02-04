Čarapić je osumnjičen za narušavanje reda i mira.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnijelo je Sudu za prekršaje u Podgorici zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Đorđija Čarapića iz Podgorice zbog vrijeđanja poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Ivana Vukovića na drštvenoj mreži Fejsbuk, saopšteno je iz te institucije.

Čarapić je osumnjičen za narušavanje reda i mira.

Vuković je krajem januara objavio da je dobio prijetnju i da očekuje da policija reaguje.

"‘Ništa roba’ i ‘lupež’ su, valjda, uvrede koje neko ko se bavi politikom ima obavezu da istrpi pa, makar, prethodno prosto čestitao zatvaranje poglavlja u pregovorima s EU. 'Stasao za gepek' nisam baš siguran", napisao je Vuković u objavi na mreži Iks u kojoj je označio policiju, dodajući da bi bio zahvalan ukoliko bi reagovala.

"Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Sudu za prekršaje u Podgorici zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Đ.Č. iz Podgorice, zbog osnovane sumnje da je dana 26. januara 2026. godine, oko 18.30 časova, na društvenoj mreži Facebook, ispod objave portala „Antena M“, vrijeđao drugo lice, upućujući uvredljive riječi oštećenom, poslaniku I.V., čime je narušio javni red i mir", navodi se u saopštenju ODT-a.