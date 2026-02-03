Pritvorenici Istražnog zatvora u Spužu najavljuju da će se njihove porodice i prijatelji okupljati u svim gradovima Crne Gore pa i ispred kapija UIKS-a, kao i ispred Višeg suda u Podgorici – sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi o kojima je upoznata javnost.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

,,Obavještavamo javnost da će se naše porodice i prijatelji okupljati u svim gradovima Crne Gore pa i ispred kapija UIKS-a, kao i ispred Višeg suda u Podgorici, ukoliko prvenstveno Ministarstvo pravde, kao i predsjednica Vrhovnog suda ne urade nešto po pitanju naših zahtjeva sa kojima ste već godinu dana upoznati", piše u njihovom saopštenju dostavljenom preko advokata Nikole Tomkovića.

Kako su naveli, ni brojni dopisi i štrajkova upozorenja nisu izazvali reakciju iinstitucija odgovornih za izuzetno loše stanje u inače prenatrpanom istražnom zatvoru.

,,Uprkos brojnim dopisima Ministarstvu pravde i predsjedniku Višeg suda, i štrajkovima - nema adekvatne reakcije. Ovo je posljednji vapaj koji upućujemo jer i mi smo građani ove države, roditelji, sinovi, braća i mi imamo pravo na život i prava na pravično suđenje. Ukoliko nas niko ne čuje, ovo je jedino rješenje koje nam je preostalo", ističe se u saopštenju.

Kako napominju, godinu dana nailaze na “glasno ćutanje” svih institucija, NVO, političara…

,,Ministar pravde se “pravi mrtav” vezano za nanogice (elektronski nadzor), iako mu se pismenim putem obratila predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić; jemstvo je mrtvo slovo na papiru, standardni odgovor je “nije dovoljno” - što je neustavan odgovor pogotovo kada neće da daju parametre koliko je dovoljno jemstvo kao sredstvo obezbjeđenja", dodali su.

Ističu da je stanje u kojem se nalaze oni, kao pritvorena lica - sve gore.

,,Osjećamo da smo prepušteni sami sebi, bez prava na život i prava na pravično suđenje. Stanje u kojem se nalazimo mi i naše porodice, kao u filmu Živka Nikolića “U ime naroda” slikovito je opisano. Jer, Specijalno državno tužilaštvo je država u državi i upravlja svim procesima u državi. Pozivamo sve NVO kao i političare da pročitaju izveštaj CPT-a o Crnoj Gori i sve će biti jasno. jer naši navodi su većinom demantovani u Crnoj Gori, tako da je ovaj izvještaj Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT) relevantan, pa sami ocijenite. Još je u vrijeme obilaska komisije CPT-a zatvor bio 50 odsto sređeniji nego prije ili posle obilaska komisije. Komisija ne može da vjeruje da razgovaraju sa istim istim ljudima kao prije četiri godine, a ima ih koji borave i mnogo duže i da pritvori traju toliko dugo. Izvještaj CPT-a je i ogolio izvještaje naših institucija i dokazao da ih politika piše a ne struka i zaštitinici ljudskih prava. Najveći razlog je što SDT pravi organizacije kao “ugovor o djelu” na mjesečnom nivou i tako pravi statistiku od istih ljudi, vremenski period, iste poruke sa različitim tumačenjima", skreću pažnju pritvorenici u Spužu.

Pritvorenici smatraju da je krajnje vrijeme i nužno da se neko oglasi.

,,Smatramo da je vrijeme da neko u Crnoj Gori reaguje, jer izvještaj CPT-a je alarm za crnogorsko društvo, ukoliko se i vi svi niste našli u sitaciji kao Dejan Knežević gdje se nedvosmisleno vidi ko i kako upravlja i vrši pritisak na nosioce funkcija. A ono čega se bojimo, a imamo i tih saznanja, da tužioci su ulazili i kod pojedinih sudija, što je nedopustivo, jer svjedoci smo da se uvodi praksa i improvizuju zahtjevi SDT-a, a sve suprotno Zakonu i Ustavu Crne Gore, kao i praksi Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde", naveli su.

Apeluju na advokate da ih podrže i alarmiraju javnost.

,,Pozivamo sve advokate koji su u predmetima pred crnogorskim sudovima i da upoznaju javnost u kakvoj smo situaciji mi i naše porodice i kakva je vaša uloga u predmetima pred sudovima i tako nam dokažite da nismo sami i prepušteni sami sebi, jer u vremenu ucjena - nećemo biti žrtvena jagnjad to vam garantujemo", kaže se u saopštenju pritvorenika u Spužu koje su proslijedili preko advokata Nikole Tomkovića.