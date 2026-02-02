Osim pokušaja ubistva, ovo tužilaštvo je protiv Mišurovića podiglo optužnicu i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Više državno tužilaštvo u Podgorici saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv Vasilija Mišurovića (23) zbog sumnje da je 18. novembra prošle godine u Dahni pokušao da ubije M.S.

Osim pokušaja ubistva, ovo tužilaštvo je protiv Mišurovića podiglo optužnicu i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija

“Optužnicom se okrivljenom V.M. stavlja na teret da je dana 18.11.2025. godine u Podgorici, na benzinskoj pumpi, pokušao da liši života oštećenog M.S., na način što je putničkim motornim vozilom došao ispred benzinske pumpe i nakon izlaska iz vozila u pravcu oštećenog ispalio više projektila, od kojih je oštećeni zadobio tešku tjelesnu povredu”, navodi ovo tužilaštvo.

Tužilaštvo je Višem sudu dostavilo optužnicu i predlog za produženje pritvora.