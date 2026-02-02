Uprava policije prije dva dana saopštila je da je protiv Pajković podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prinuda na štetu Vukšića, kako bi ga prinudila da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Podgorički tužioci iz Osnovnog državnog tužilaštva postupaju u više predmeta formiranih po međusobnim prijavama doskorašnjih državnih funkcionera - bivše čelnice Direktorata u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjane Pajković i bivšeg direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i savjetnika za bezbjednost predsjednika države Dejana Vukšića.

To su “Vijestima” odgovorili iz ODT Podgorica, navodeći da su formirali dva predmeta po prijavi Pajković protiv Vukšića, a da u jednom, po prijavi koju je protiv nje još prošle godine podnio Vukšić, dobijaju i međunarodnu pravnu pomoć.

“U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici formirana su dva predmeta po prijavi M. P. protiv D. V. i to jedan predmet zbog postojanja osnova sumnje da su učinjena krivična djela ugrožavanje sigurnosti i krivično djelo zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio zapisa ili spisa sa seksualno eksplicitnim sadržajem, a drugi predmet zbog krivičnih djela ugrožavanje sigurnosti, ucjena, lažno predstavljanje i zloupotreba službenog položaja”, objasnili su iz ODT Podgorica.

Uprava policije prije dva dana saopštila je da je protiv Pajković podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično djelo prinuda na štetu Vukšića, kako bi ga prinudila da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda. Sumnja se da je Pajković 10. oktobra 2024. ukrala telefon Vukšiću, a potom sa njega slala poruke i fotografije, čime je “narušila njegov ugled i privatnost”.

“Nakon navedenog događaja, oštećeni je telefonskim putem kontaktirao M. P. i tom prilikom joj uputio riječi uvredljivog sadržaja, koje je M. P., u namjeri da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio-snimila. M. P. je potom navedeni audio-snimak 20. 3. 2025. godine, putem aplikacije ‘Signal’, dostavila oštećenom, uz riječi prijeteće sadržine i izričit zahtjev da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osjećaj straha i pritiska”...

Iz tužilaštva navode da su oba predmeta u postupku izviđaja:

“I zakazana su saslušanja osumnjičenog D. V. i oštećene M. P. Nakon tih saslušanja, postupajući državni tužioci će cijeniti da li je potrebno sprovođenje drugih dokaznih radnji, nakon čega će biti donijeta odluka u predmetima, a o kojoj će javnost biti blagovremeno obaviještena”.

“U odnosu na krivičnu prijavu D. V., koja je podnesena 2025. godine, ovo tužilaštvo je već preduzelo određene dokazne radnje, uključujući i međunarodnu pravnu pomoć, koje zasada nijesu rezultirale otkrivanjem učinioca krivičnog djela. Međutim, ukazujemo da je postupajuća državna tužiteljka u intenzivnoj komunikaciji i saradnji sa policijskim službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, radi ocjene da li se prethodno prijavljeni događaj može dovesti u vezu sa prijavom D. V., protiv M. P., od 12. 01. 2026. godine, koja je data prilikom prikupljanja potrebnih obavještenja od D. V. Odluka u kojem daljem pravcu će tužilaštvo postupati biće donijeta uskoro”, objasnili su iz tog tužilaštva.

