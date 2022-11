Svjedok saradnik je nakon iskaza o ubistvu Lazara Vukićevića ispričao detalje ubistva Zdravka Radojevića.

Svjedok saradnik Srđan Lalić je nakon davanja iskaza o ubistvu Gorana Veličkovića Goksija i Nikole Mitića, ispričao je kako je ubijen Lazar Vukićević. Potom je prešao na ubistvo Zdravka Radojevića.

Neposredno nakon ubistva Lazara Vukićevića, sa Belivukom, Miljkovićem i braćom Budimir sklonili su se iz Beograda i otišli u Tursku.

"Na Skaj nalogu napravili smo fiktivni lik koji je bio desna ruka Mila Radulovića. Raspitivao se među škaljarima da li ima neko da planira ubistvo Marka i Veljka. Čovjek pod nadimkom ‘Barakuda‘ rekao je da ima poziciju u Krnjači i da je on ranije imao informaciju o rođendanu Budimirovog djeteta, ali nisu na vrijeme doveli atentatore da ubiju Belivuka i Miljkovića. Miljković je posumnjao da bi to mogao da bude Zdravko Radojević, kum Miloša Budimira. Unajmio je momke da išaraju grafit pokojnog brata Radojevića. To je uradio da ga isprovocira. Izvjesna osoba iz Krnjače je išarala grafit, a Zdravko Radojević je pisao ‘Barakudi‘ i drugima i razotkrio svoj identitet i rekao da će da učestvuje šta god treba da pomogne", objasnio je Lalić.

Miljković je zahtijevao da ga Barakuda spoji sa Zdravkovićem preko naloga ‘Leon‘. Prvo je razmišljao da Radojevića likvidira auto bombom, od koje je odustao kada se javila mogućnost da ga direktno spoje sa Zdravkom.

"Prvo je od njega počeo da izvlači oružje. Radojević je to sredio. To oružje je po Miljkovićevom nalogu ostavio u gepeku jednog vozila i ono je preuzeto i odnijeto u Ritopek. U vozilu je ostavljen špijunski sat sa kamerom i zahtijevano je da snimi kuću Marka Budimira kako bi izradili plan likvidacije. Sastanak sa Zdravkom je bio zakazan za 10. novembar kod laste. U Ritopeku su se skrivali Marko, Veljko, Draganić i Miloš Budimir, a moj zadatak je bio da dočekam Zdravka kog je dovezao Janković", dodao je.

Janković mu se predstavio kao bivši pripadnik specijalnih jedinica Leon i na taj način ga namamio u kuću strave.

"Krenuli smo na sprat da navodno pregledamo snimke. Radojević je sjeo na garnituru u sredinu. Janković i ja smo ga uhvatili, oborili na pod, vezali lisicama, trakom smo mu vezali moge oko članaka. Nije imao ozbiljne povrede, uglavnom su ga udarali otvorenom šakom. Govorio je da je izvršio namještanje članova klana jer se osjećao ugroženo od strane njih. Interesovala ih je njihova imovina i vozila. Donijeli su streč foliju, stavili na sto, dali mu pištolj da ga ispipa pištolj i natjerali ga da napuni okvir. Dali su mu jednu masku i natjerali da kašlje u nju. Sve su umotali u streč foliju i odložili", ispričao je okrivljeni svjedok.

Radojević je potom spušten u skrivenu prostoriju kuće u Ritopeku. Lalić je sa Miljkovićem otišao da premjesti Radojevićev automobil i premjestili su ga na parking na kom su ostavili i Mitićev automobil. Po njega su se ubrzo vratili, a onda i prevezli u kuću u Lisičjem potoku.

Kako je naveo, pasat su odvezli do kuće koju im je na korišćenje dao Dejan Lazarević, u Ulici Slavka Ćuruvije.

"Ostatak ekipe iz kuće nas je izvještavao šta se dešava. Ono što znam je da je Belivuk udarcem sjekirom po glavi usmrtio Radojevića. Uništili su tijelo i sve ostalo kao i u drugim djelima", otkrio je Lalić.

Marko Miljković je, kako je naveo, sa Radojevićevog telefona slao poruke kako bi organizovao da mu se uzmu vozila.

"Dok smo u kući ispitivali Radojevića, bio je prinuđen da snimi nekoliko poruka. Jedan od njih je bila glasovna poruka ‘ne mogu sada da pričam u gužvi sam‘, u slučaju da neko posumnja. Potom smo angažovali mlađeg momka da puca na kuću Marka Budimira, da isceniramo da je nestao posle pucnjave na kuću Budimira", otkrio je i kako su prikrivali tragove zločina.

"Potom smo sa auto placa uzeti automobili koje je imao Zdravko Radojević, čak i jedan automobil s klase koji je bio prodat i za koji je neki momak dao kaparu od 10.000 eura", nastavio je Lalić, ali su optuženi zatražili da idu u toalet, pa je sudija prekinula izlaganje svjedoka saradnika i odredila pauzu u trajanju od 40 minuta.