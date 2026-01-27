Podgorička Služba zaštite i spašavanja ugasila je požar koji je jutros izbio u OŠ “Pavle Rovinski” na Starom aerodromu.

“Danas u 10.56 časova izbio je požar u Osnovnoj školi “Pavle Rovinski” na Starom aerodromu, ali je intervencija vatrogasaca spriječila veću štetu. Na lice mjesta su odmah upućena dva vatrogasna vozila sa osam pripadnika Službe zaštite i spašavanja”, ističe Služba na Instagram storiju.

Požar je, dodaju, lokalizovan i ugašen za svega šest minuta.

“Ljudski životni nijesu bili ugroženi”, navode iz Službe.