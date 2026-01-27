Apelacioni sud odlučio je da Rožajac N.M. ostaje u pritvoru do daljnjeg zbog sumnje da je u više navrata počinio krivično djelo nasilje u porodici, i to uprkos ranije izrečenoj zabrani uznemiravanja i uhođenja, piše CdM.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Pritvor mu je određen 23. novembra 2025. godine odlukom Osnovnog suda u Rožajama, a posljednji put produžen 1. decembra 2025. godine. Tu odluku potvrdili su Viši sud u Bijelom Polju i Apelacioni sud.

Kako se navodi u odluci, razlog za produženje pritvora je sumnja da je okrivljeni počinio tri krivična djela nasilja u porodici ili u porodičnoj zajednici. Protiv njega je 28. novembra 2025. godine podnijet optužni predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, kojim mu se na teret stavljaju tri djela nasilja u porodici, kao i jedno teže krivično djelo, prenosi CdM.

Prema navodima iz predmeta, N. M. je 20. novembra 2025. godine, oko podneva, u porodičnoj kući prijetio ocu R. M., majci Z. M. i sestri A. M., ugrožavajući njihovu bezbjednost, piše CdM.

Tom prilikom im je, kako se navodi, uputio riječi: „Ubiću vas, polomiću vas, vidjećete do noćas šta ću da vam uradim“.

Navodi se i da je ovim postupcima prekršio zabranu uznemiravanja i uhođenja koju mu je ranije izrekao Sud za prekršaje u Bijelom Polju, a koja se odnosila na njegovog oca i majku.