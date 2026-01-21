Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Ulcinju, čime je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev kompanije Bemax DOO protiv Dritana Abazovića.
Tužilac je zahtijevao da se Abazović obaveže na isplatu 21.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog navodnih povreda prava ličnosti.
U obrazloženju odluke, Viši sud je naveo da u prvostepenom postupku nijesu učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka, te da presuda Osnovnog suda u Ulcinju sadrži jasne i međusobno neusaglašene razloge o odlučnim činjenicama, koji nijesu u suprotnosti sa izvedenim dokazima, piše CdM.
Sud je ocijenio kao pravilan zaključak prvostepenog suda da tuženi, iako je tužioca prilikom davanja izjave doveo u vezu sa kriminalnim klanovima, nije eksplicitno tvrdio da se Bemax bavi kriminalnim aktivnostima. Kako se navodi, kontekst sporne izjave odnosio se na procjene o tome ko bi mogao imati koristi od smjene tadašnje vlade.
Viši sud je ukazao da tuženi tom prilikom nije govorio izolovano o tužiocu, niti je Bemax bio centralna tema obraćanja.
“Izjava je data u okviru političkog govora o pregovorima za formiranje nove vlade, raspodjeli političke moći i interesima političkih subjekata, pri čemu su pominjani i drugi pojedinci i političke partije”, piše u obrazoženju.
Sud je zaključio da je sporno obraćanje imalo nesumnjiv politički kontekst i da se radi o političkom govoru, koji uživa najviši stepen zaštite prema članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, prenosi CdM.
U tom smislu, Viši sud podsjeća da je u političkom govoru, naročito kada dolazi od izabranih funkcionera, dozvoljen visok stepen slobode u iznošenju procjena o političkim interesima i odnosima moći. Pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava, sud navodi da političari imaju pravo da iznose široke političke ocjene i ukazuju na pretpostavljene interese, savezništva i centre moći, čak i kada to podrazumijeva negativne kvalifikacije, sve dok ne iznose činjenične optužbe o kriminalu ili tvrdnje o izvršenju krivičnih djela.
Vrijednosni sudovi o političkim interesima, kako se ističe u odluci, ne zahtijevaju dokazivanje činjenica jer se zasnivaju na političkom uvjerenju. Suprotno tumačenje bi, prema ocjeni suda, dovelo do toga da bi politička rasprava postala praktično nemoguća.