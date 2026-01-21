Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu Osnovnog suda u Ulcinju, čime je pravosnažno odbijen tužbeni zahtjev kompanije Bemax DOO protiv Dritana Abazovića.

Izvor: MONDO / Mirela Ljumić

Tužilac je zahtijevao da se Abazović obaveže na isplatu 21.000 eura na ime naknade nematerijalne štete zbog navodnih povreda prava ličnosti.

U obrazloženju odluke, Viši sud je naveo da u prvostepenom postupku nijesu učinjene bitne povrede odredaba parničnog postupka, te da presuda Osnovnog suda u Ulcinju sadrži jasne i međusobno neusaglašene razloge o odlučnim činjenicama, koji nijesu u suprotnosti sa izvedenim dokazima, piše CdM.

Sud je ocijenio kao pravilan zaključak prvostepenog suda da tuženi, iako je tužioca prilikom davanja izjave doveo u vezu sa kriminalnim klanovima, nije eksplicitno tvrdio da se Bemax bavi kriminalnim aktivnostima. Kako se navodi, kontekst sporne izjave odnosio se na procjene o tome ko bi mogao imati koristi od smjene tadašnje vlade.

Viši sud je ukazao da tuženi tom prilikom nije govorio izolovano o tužiocu, niti je Bemax bio centralna tema obraćanja.

“Izjava je data u okviru političkog govora o pregovorima za formiranje nove vlade, raspodjeli političke moći i interesima političkih subjekata, pri čemu su pominjani i drugi pojedinci i političke partije”, piše u obrazoženju.

Sud je zaključio da je sporno obraćanje imalo nesumnjiv politički kontekst i da se radi o političkom govoru, koji uživa najviši stepen zaštite prema članu 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, prenosi CdM.

U tom smislu, Viši sud podsjeća da je u političkom govoru, naročito kada dolazi od izabranih funkcionera, dozvoljen visok stepen slobode u iznošenju procjena o političkim interesima i odnosima moći. Pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava, sud navodi da političari imaju pravo da iznose široke političke ocjene i ukazuju na pretpostavljene interese, savezništva i centre moći, čak i kada to podrazumijeva negativne kvalifikacije, sve dok ne iznose činjenične optužbe o kriminalu ili tvrdnje o izvršenju krivičnih djela.

Vrijednosni sudovi o političkim interesima, kako se ističe u odluci, ne zahtijevaju dokazivanje činjenica jer se zasnivaju na političkom uvjerenju. Suprotno tumačenje bi, prema ocjeni suda, dovelo do toga da bi politička rasprava postala praktično nemoguća.